04/08/2019 - PASO

El final de campaña que prepara el Frente de Todos para convencer a los indecisos

El Frente de Todos encara la última semana de campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el objetivo de seguir convenciendo al electorado. "Vamos a estar donde vemos que hay muchos votantes indecisos", señalaron a PáginaI12 en el equipo de campaña de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. De allí que se haya decidido que los cierres sean el miércoles en Santa Fe y el jueves en Córdoba. Antes, este lunes, en la Ciudad de Buenos Aires, el candidato a presidente compartirá una actividad con Matías Lammens.

"Estamos haciendo actos con sectores y lugares a los que (el presidente Mauricio) Macri no se puede ni acercar. No puede ir a una fábrica sin que esté todo armado y tampoco puede ir a una universidad", explicaron a este diario quienes terminan de delinear los últimos detalles de la campaña del Frente de Todos. "Lo real es que en el macrismo solo tienen eslogan y marketing, todo vacío de contenido, y no pueden tener un contacto fluido con la gente. Nosotros hacemos eje en la gente." Alberto Fernández viajará por tierra, saliendo de la Ciudad de Buenos Aires, en un viaje que tendrá varias paradas hasta llegar a Córdoba el jueves. Después de mostrarse con el candidato a jefe del gobierno porteño, Matías Lammens, la primera escala será el martes en Zárate-Campana y San Nicolás. Desde allí partirá hacia Santa Fe, una provincia que el peronismo recuperó recientemente con la victoria de Omar Perotti, pero en la que el kirchnerismo enfrentó dificultades para hacer pie. El acto en Rosario comenzará a las 17.30, frente al Monumento a la Bandera, y mostrará el armado que logró construir el FdT con la presencia de los gobernadores peronistas, con quienes la fórmula firmará un acta compromiso que contiene cinco puntos. La idea central es mostrar "el contenido federal de lo que va a ser el gobierno del frente" si gana las elecciones. También estará el binomio bonaerense, conformado por Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, así como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, candidato a diputados en la provincia de Buenos Aires, y la mayoría de los intendentes del conurbano y las regiones cercanas a Rosario, dirigentes y candidatos de todo el país. Entre otros, para el acto ya comprometieron su presencia Perotti, Juan Manzur, gobernador de Tucumán, el santiagueño Gerardo Zamora, Gildo Insfrán, de Formosa, Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y la santacruceña Alicia Kirchner. Además estarán el sanjuanino Sergio Uñac, Gustavo Bordet, de Entre Ríos, el massista Mariano Arcioni, de Chubut, el misionero Oscar Ahuad y el chaqueño Domingo Peppo.

Un día después, el último en el que se puede hacer campaña, Alberto Fernández se trasladará hasta la ciudad de Córdoba. "Va a acompañar el cierre de la campaña de la lista del Frente", explicaron en el entorno de Fernández. Córdoba es un lugar central para las aspiraciones del FdT, por ser uno de los distritos que más apoyó a Macri en el 2015. "Del 2015 a ahora crecimos diez puntos. Creemos que tenemos posibilidades de seguir condensando el voto de los indecisos en ese distrito y hacer una muy buena elección", agregaron los armadores de la campaña del Frente de Todos, que contiene a la mayoría del peronismo unido junto a sus aliados. "Vemos que los puntos que nosotros conseguimos ellos no los recuperan", aseguraron en el FdT y solidificaron los números que manejan entre los operadores del espacio. Mientras Fernández viaja con escalas en Santa Fe y Córdoba para cerrar su campaña hacia las elecciones primarias, en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y Verónica Magario harán lo propio con un raid en el que, después de hacer un acto en La Plata el martes, y antes del acto central que será en Merlo, pasarán por San Antonio de Areco y por Cañuelas para darle centralidad a todo el mapa bonarense, en un recorrido desde el interior provincial hacia el conurbano.