02/08/2019 - En General

Tres estudiantes tucumanos serán diputados por un día

En la sede de INADI Tucumán, el director de Asistencia Técnica Pedagógica del Ministerio de Educación, José Luis González; Emilia Muñoz, representante de Ramiro Granados, titular del INADI delegación Tucumán y el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, presentaron a los ganadores del Parlamento Federal Juvenil, Jóvenes por una Argentina Inclusiva. Los tres organismos formaron parte del jurado evaluador de los trabajos.

Gabriela Salazar Rodríguez (Escuela de Comercio Ricardo Rojas, Famailla), Mariana Cancino (Colegio María Auxiliadora) y Martin Stefano Caponio (Escuela de Bellas Artes, UNT) representarán a Tucumán desde el 9 al 13 de septiembre en Buenos Aires, donde serán diputados por un día y debatirán un proyecto de ley contra la discriminación. Durante 3 días, 72 jóvenes de todas las provincias participarán de diferentes actividades de intercambio y discusión sobre el desarrollo de leyes inclusivas.

Los tres representantes tucumanos llegaron a esta instancia tras participar de una convocatoria nacional de ensayos de la que participaron más de 1500 adolescentes bajo las temáticas de discriminación, xenofobia, discapacidad, acoso escolar, ciberacoso, diversidad sexual y violencia de género, entre otras que trabaja el INADI.

“Como Ministerio tenemos equipos técnicos que están trabajando puertas adentro estas temáticas. Además, se hace una articulación con otros ministerios. Para nosotros es importante que los estudiantes puedan tener esta participación para una sociedad más justa y darles herramientas para que ellos puedan abordar estas temáticas que losa aquejan”, comunicó González.

Por su parte Juri Debo señaló: “Es un orgullo para nosotros haber participado como jurado. Me siento orgulloso de las ponencias que hicieron. Los trabajos son muy buenos, actuales, sobre una temática que lejos de mirar al costado la tenemos que tomar. De tantos trabajos estos tres va a ser algo que Tucumán va a mostrar al país, que este tema no se lo deja de lado”.

Finamente tomó la palabra Muñoz: “Es la quinta edición, este año es por una Argentina inclusiva, estos trabajos demuestran la selección que se realizó desde los tres organismos. La idea de la representación de los trabajos debe ser igualitaria y federal. Se seleccionaron trabajos que cumplen con el género del ensayo que es un género crítico y con temáticas que tienen que ver con la discriminación y los derechos humanos”, dijo.

Salazar, agregó: “Quedé seleccionada con mi ensayo de acoso escolar y ciberacoso. El proyecto plantea si las redes sociales son nuestras enemigas. Plantea la importancia de informar a las familias las situaciones de acoso. Es muy importante el Parlamento porque le da a los jóvenes la posibilidad de plantear su voz. Estoy muy ansiosa por intercambiar opiniones”.

Cancino, comentó: “Mi ensayo habla del racismo, la dicotomía entre el segregacionismo y el multiculturalismo. Me llamó la atención la diversidad de culturas que tenemos en ciudades grandes. Me parece una oportunidad hermosa para que los jóvenes tengan una voz. Las expectativas son muy altas”.

Martín, culminó: “La propuesta me llegó de parte de la secretaria del INADI porque yo pedí ayuda para hacer los trámites para cambiar mi identidad de género. Me gustó mucho la propuesta, fue una construcción larga de mi ensayo. Terminó siendo algo que sentí que cerré un ciclo personal. Es una crítica hacia la Ley de Identidad de Género que a veces no se respeta”.