30/07/2019 - Dudas

Piden cautela tras reivindicación anarquista atentado contra policías chilenos

El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, dijo que se investiga la reivindicación de los ataques del jueves pasado con paquetes bomba contra una comisaría de carabineros y al ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, pero pidió cautela al respecto.

Detalles.

Advirtió que aún no se establece la veracidad -o no- del mensaje de la organización denominada "Cómplices sediciosos/ Fracción por la venganza".

"Tenemos una reivindicación de un grupo anarquista, (pero) obviamente no nos podemos apresurar", señaló Chadwick.

"Es una declaración, está el fiscal (Claudio Orellana) investigando y encima de ello. No podemos descartar absolutamente nada por ahora, pero tampoco confirmarlo", explicó el ministro.

"No podemos adelantar (una conclusión), porque está el fiscal viendo esta situación. No es la reivindicación del grupo tradicional en materia anárquica, como era ITS (Individualistas tendiendo a lo salvaje) en los casos anteriores".

Se refirió así a los ataques contra Óscar Landerretche, ex presidente el directorio de Codelco, y Louis de Grange, presidente del directorio del Metro de Santiago.

Consultado si se puede vincular este hecho con el "eco-terrorismo", el ministro respondió: "No sabemos todavía, pero tranquilidad, porque estamos viendo; el fiscal está viendo la posibilidad de determinar algún origen y certeza de si es efectivamente esa reivindicación cierta".

A través del sitio de Internet "Contra info", los anarquistas señalaron que se trató de "un claro acto de venganza y guerra contra individuos específicos que sostienen y dirigen este mundo". Además, aseguraron que continuarán realizando acciones de este tipo y que cualquiera "comisaría es un objetivo válido".