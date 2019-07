26/07/2019 - Recitales

Manservigi hará vibrar a los tucumanos con su música en el Julio Cultural

En una entrevista con Medios UNT, el multifacético artista asegura que el arte lo conecta con sus emociones y que no podría dedicarse a otra cosa. Mañana se presentará en el Virla.

El multifacético artista tucumano radicado hace 11 años en Buenos Aires, Nicolás Mansergivi, se presentará mañana (sábado 27 de julio) a las 22 en el Centro Cultural Virla, en el marco del 21º Julio Cultural Universitario. Músico, intérprete, escritor de novelas, guionista de películas y enamorado del arte y de todo lo que le provoque emociones como las películas, los libros y la actuación, conversó con Medios UNT antes de su presentación.

¿Cuándo empezó tu amor por el arte?

A los 6 años empecé como solista del coro estable de niños de la Provincia de Tucumán donde abordaba obras de Schumann, Gounod, Rossini, Schubert y parte del cancionero popular latinoamericano. De allí mi repertorio fue atravesado por una variedad de estilos que van desde lo popular hacia lo clásico, pasando incluso por el folklore, la balada y los spirituals.

¿Estudiaste en Tucumán?

Me formé de forma independiente como músico. En Tucumán con Ana María Ternavasio y después con Laura Varela, en ópera. Empecé la carrera de Psicología en la UNT pero la música siempre fue mi pasión. En Buenos Aires estudié con maestros del Instituto Superior de Arte del Colón. Estudié teatro, tomé clases de interpretación en Buenos Aires. Sin embargo, todo lo que hice lo realicé de forma independiente. Hay algo que no me termina de convencer de estudiar en las instituciones. Me formé en múltiples áreas, de forma holística, y luego todo eso se conjuga en el escenario.

¿Qué buscás con tu música?

Expresarme es mi principal objetivo. Pero también es mi manera de subsistencia y es compartir lo que hago. La gente está ávida de escuchar; en el trajín diario no tiene a veces un momento para conectarse consigo misma. Y la forma de conectarse con sus emociones, a veces, es ir al teatro, ver un espectáculo, leer un libro. Yo lo vivo de esa forma cuando voy a ver a otro artista. Con la música te conectás con vos mismo y hace bien al alma.

¿Cómo fueron tus experiencias en producción musical, en el cine y en las novelas?

En el 2014 edité mi disco "NM, homónimo" al que le siguieron los sencillos "You´ll never walk alone" (2017) y "Una palabra" (2019). Estoy trabajando para sacar un nuevo disco el próximo año. Formo parte del grupo vocal Noialtri, con cuyos integrantes viajaré al exterior a fin de año. Publiqué las novelas: "Paisajes internos" (2010) y "El portador" (2007) y fui guionista de las películas "Aporía" (2009) y "El pozo" (2012), esta última premiada en festivales de México, Uruguay y New York. Son distintas vías para expresarme, pero sobre todo me considero un intérprete, un cantante.

¿Cómo es tu familia y cuánto influyó en lo que sos?

Toda mi familia está en Tucumán. Somos cuatro hermanos en total y yo soy el segundo. En mi casa siempre se respiró arte, mi papá -si bien tiene otra profesión- igualmente toca el piano y canta. Mi mamá va a un coro de música italiana, mi hermana es fotógrafa y la otra es actriz. En mi casa siempre fue común consumir arte. De niño, mi papá me llevaba a ver obras de teatro y a conciertos en Buenos Aires. Mi casa me dio la posibilidad de dedicarme a esto con absoluta libertad y compresión.

¿Se puede vivir del arte, hoy en día?

Son pocos los artistas que tienen trabajo todo el tiempo en forma contínua, pero lo importante es ser feliz en la elección. Yo vivo de esa manera y no podría dedicarme a otra cosa. Para mí es un error decir a los hijos: “no hagan esto porque no les dará dinero”. Siempre hay que hacer lo que te haga feliz, antes de que se vaya el tiempo haciendo cosas para las cuales no estás hecho. La vida es elegir y asumir el riesgo.

¿Qué escucharemos el sábado?

El sábado realizaremos, junto a mi pianista y al público, un recorrido por música de los 60 a los 80, y por algunas piezas más contemporáneas. Mi repertorio incluirá: Edith Piaf, Massimo Ranieri, Charles Chaplin, Javier Limón, Franco Simone y Ennio Morricone, entre otros. Yo vibro con la energía del público, y me encanta volver a Tucumán porque no quiero cortar vínculos con mi provincia natal.