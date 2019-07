22/07/2019 - Azúcar

"La crisis del sector sucroalcoholero la generó la Nación"

El gobernador Juan Manzur se refirió este lunes al pedido de declarar la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción sucroalcoholera.

La semana pasada, la senadora nacional de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, acompañada por sus pares Mario Fiad y Silvia Giacoppo, presentó un proyecto de ley afirmando que el sector “está sufriendo una crisis muy grave”.

La crisis que está viviendo hoy la industria azucarera en Tucumán y en gran parte del norte Argentino tiene que ver con una política económica errada y equivocada del gobierno de Mauricio Macri. Hoy todavía no tenemos precio del etanol con lo que esto incide en la economía tucumana”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo tucumano.

“Es raro ver como los propios senadores de Macri ahora presentaron un proyecto para decir que la actividad que la actividad sucroalcoholera está en crisis, si a la crisis la generó la Nación”, reclamó Manzur.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Luis Fernández, expresó en la misma línea: “Me parece una falta de respeto, una tomada de pelo por parte de la senadora para con el sector, los obreros y el pueblo de Tucumán”, dijo el funcionario, argumentando que “el Gobierno de Macri, al que la senadora representa, fue el que creó la situación de estrés financiero importante por el que está pasando el sector azucarero, con tasas del 70% y 0 financiamiento”, remarcó Fernández.

En ese sentido, el funcionario provincial reclamó que la Nación continúa “apretando a Tucumán y a la provincia productora del bioetanol tirando para abajo el precio”.

Mientras que las naftas y el gasoil suben por arriba del 100%, el bioetanol todavía no podemos conseguir que llegue al 40% de aumento”, concluyó.

“No hay nadie que pueda aguantar”

En tanto empresario azucarero Jorge Rocchia Ferro afirmó, en diálogo con LV12, que “estamos convencidos que esta crisis que atraviesa el sector proviene fundamentalmente de la Nación. No tenemos un precio acorde del etanol y a eso se le suma que las tasas de financiamiento están disparadas a más del 60%, es decir no existe ningún tipo de financiamiento, no hay nadie que pueda aguantar”, expresó y agregó que “la crisis no está solo en el sector azucarero, sino también en otros. La economía es inviable para todos los argentinos”.

En cuanto al proyecto de la senadora Elías de Pérez, manifestó que “ella ve que lo que está haciendo Buenos Aires está fuera de control. Se da cuenta que el Gobierno Nacional no nos está ayudando como corresponde, y por eso dispone la emergencia. Los legisladores del interior se están dando cuenta que la Nación no está actuando conforme a lo que debe ser. Hoy el precio del etanol es fundamental para la industria azucarera, de la que viven más de 200 mil personas, y está aplastado mientras todos los combustibles subieron más del 100%”.