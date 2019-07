AMPLIAR Escasez de agua potable en el sur de Chile. Imagen de ilustración (foto: Ansa)

19/07/2019 - Salud

Severa crisis hídrica en el sur de Chile

El corte de agua que desde la semana pasada afecta a Osorno (900 kilómetros al sur de Santiago) abrió nuevamente el debate sobre la escasez hídrica padecen los chilenos, profundizada por la larga sequía, la privatización de las sanitarias a fines de los años 90 y los efectos del cambio climático.

Detalles.

Una emergencia obligó a la empresa sanitaria española Essal, proveedora de agua potable de las regiones Los Lagos y Los Ríos, a cortar el suministro el 11 de julio, luego de que se detectara la presencia de combustible en planta de producción Caipulli.

El plan de contingencia para abastecer a los más de 50 mil hogares afectados no ha funcionado y menos se cumplió la promesa de reponer el servicio al día siguiente. Aún cerca del 30% de la población no cuenta con suministro. El miércoles la empresa informó que el 99% de los hogares contaba con el servicio. Pero un par de horas después, señaló que se vieron en la "obligación de ejecutar corte en sector centro". La nueva interrupción se debió a una "sobredemanda" del recurso y la turbiedad del Río Rahue producto de las lluvias en la alta cordillera, explicó el gerente de Operaciones, Andrés Durándijo. "Las plantas son de un sistema de tratamiento gravitacional que son sensibles a la alta turbiedad del río. Si bien, los niveles no son extremadamente altos, si generan una restricción de la capacidad productiva", afirmó. El directivo admitió que "la situación de ahora es demasiado compleja", por lo que no se iba "a dar fecha concreta" de reposición reposición y sólo abrirían 'ventanas' de entrega de suministro. Pero volver a la normalidad, "nos debiera tomar algunos días, uno, dos o tres días a lo sumo", declaración que molestó desde los afectados hasta el presidente Sebastián Piñera, quien viajó a la zona. En medio de este escenario, la organización medioambiental Greenpeace mencionó informe internacionales que señalan que Chile está "entre los 25 países del mundo que sufrirá mayor estrés hídrico al 2040" Con el 76% de la superficie del país afectada por sequía, desertificación o suelo degradado y una "huella hídrica" diaria de 3.200 litros de agua por cada chileno, el estudio muestra que la situación de Chile es tan compleja que se asemejará a la emergencia que enfrentarán países como Namibia o Botswana.

Pese a ello, Greenpeace recordó que "Chile está altamente favorecido por los 24.000 glaciares que poseemos y que representan el 82% de los que se encuentran en el continente.

Son enormes reservas de agua dulce que los debiésemos proteger como si se trataran de oro puro, pero siguen siendo amenazados y destruídos", dijo Matías Asun, director de la entidad en Chile.

A nivel global, el uso del agua se ha ido incrementando un 1% anual desde los años 80 del siglo pasado. Las razones se deben al aumento de la población, el desarrollo económico y modificaciones en los modelos de consumo. En este contexto, y según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos "No dejar a nadie atrás", se proyecta que el incremento de un 1% por año se mantendrá, al menos, hasta 2050, lo que representa un aumento del 20 al 30% por encima del nivel actual de uso y consumo del agua.

En la actualidad más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua. Es más: 4.000 millones padecen una grave escasez durante al menos un mes al año.

Para Chile la situación es crítica y así lo refleja también el estudio Radiografía del Agua de la Fundación Chile, el cual alerta que 76% de la superficie de Chile está afectada por sequía, suelo degradado, desertificación y que 110 acuíferos se encuentran actualmente con una demanda comprometida superior a su recarga.

Añade que el 44% de los problemas hídricos del país se relacionan con una deficiente gestión del agua, mientras que un 17% es por aumento en la demanda, 14% a contaminación del agua, 12% a una menor oferta, 6% a daño medioambiental en sistemas hídricos y 5% al aumento de desastres naturales.

Una actualización del Balance Hídrico Nacional permitirá conocer cuánta agua está efectivamente disponible en el país.

Pero un adelanto de las conclusiones reveló que el déficit de agua en Chile oscila entre el 10 y el 37% respecto del que existía hace 30 años.