17/07/2019 - exposiciones

Realizarán una muestra colectiva de artes visuales

Una curaduría de Marcos Bauzá con gestión de arte de Reposera, para CiTá Abasto de Cultura. Será este viernes a las 21 1457.

Según Bauzá "lo innombrable, lo difícil de ser nombrado, el alfa y el omega que atraviesa la creación. La hache que existe aunque suena muda pero expresa tanto como el soplo divino, el acento sobre las cosas, el vértice arriba de las íes. Algo que es sagrado y que viene de lo profundo, como un mantra que se esconde en el latido de los rumores de la siesta o en la música de los grillos y cigarras, cada noche. Eso que está en el aire que no podemos ver y surge debajo de cada piedra o fluye en el xilema de las plantas que crecen lentamente. Creación que bulle al ritmo de las utopías propias del campo de las artes y otras expresiones de lo divino. Lo no dicho en su máxima expresión, la chispa que enciende todo. La eternidad, algo que no tiene nombre".

Exponen

Elena Cabrera

Cecilia Villafuerte

Ximena Foguet

Soledad Abril

Oscar Vélez

Sebastián Vaca

Bonne Vie