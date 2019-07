AMPLIAR Dos pruebas sin informar

15/07/2019 - Denuncias

Garbaz: el sistema de recuento de votos, viola el artículo 108 de la ley electoral

Crece la preocupación por la posibilidad de un fraude organizado por el gobierno. El especialista Ariel Garbaz, en diálogo con FM Metropolitana 93.5, aseguró que “el código de la fuente del software es secreto”. An ticipó que estará el 20 en Tucumán para un nuevo ensayo de la cuestionada empresa SmartMatic.

Detalles.

El ingeniero en electrónica, Ariel Garbaz. detalló que “la empresa contratada por el correo va a introducir un software que nunca se usó en elecciones nacionales y que va a tramitar todas las actas de escrutinio desde las escuelas al centro de cómputos, también se lo contrató para hacer lo que antes hacía la empresa Indra, también va a hacer el computo de los votos en dos centros de cómputos, no va a haber uno solo en el correo de Barracas como siempre”.

“Ese software no puede ser fiscalizado por los técnicos informáticos que vamos a estar en el correo fiscalizando en representación de las distintas fuerzas. Nos dejan participar, pero el código fuente del software es secreto, no lo podés leer, es como que te pidan fiscalizar el Word, vos lo usás pero no sabés lo que tiene adentro, lo vamos a saber el día de las elecciones”.

A eso acceden solo los programadores de Smartmatic y algún programador del Correo, pero no los fiscalizadores. Eso es ilegal, viola el artículo 108 de la ley electoral que dice claramente que todos los partidos políticos tienen que poder verificar cualquier software que se use en el escrutinio, como no se puede verificar es ilegal, por eso hubo presentaciones de apoderados del Frente de Todos, de Consenso federal y de la Izquierda, se pidió a la Justicia que separe a esta empresa”, denunció.

El especialista, quien fue entrevistado por Clara Murga, durante el programa "Encuentro", aseguró que que “las presentaciones tienen un mes o dos meses, la Justicia electoral mira al costado, María Romilda Servini es la Jueza electoral pero tiene como superior a la Cámara Electoral que hace un mes en una acordada dijo que el software no es competencia de la Justicia electoral sino del Ministerio del Interior“.

Y contó que “Alberto Fernández dijo públicamente que está preocupado por la posible manipulación de votos en estas elecciones, lo que reclamamos es que se use el sistema que venimos usando desde 1983 y no este nuevo sistema con software secreto. Antes los telegramas del interior iban a una sucursal del correo y de ahí se faxeaban a la central con el mismo sistema que usa el correo para sus comunicaciones, queremos volver a ese sistema que siempre funcionó”.

El ingeniero argumentó que “esta empresa tuvo serios problemas en todo el mundo, fue denunciada por cometer fraude. A mí me citó el fiscal Di Llelo como perito hace dos meses para que lo informe de esta innovación tecnológica, la fiscalía o la jueza solo pueden actuar luego de producido el delito, no antes. Además el fiscal atiende la cuestión legal, legalmente el único escrutinio que vale, no es el provisorio, sino el definitivo que dura dos semanas que es acta por acta, eso se hace con actas originales. Lo que pasa es que políticamente los medios instalan a ganadores y perdedores el día del escrutinio provisorio. Si hay muchas denuncias el día del escrutinio la Justicia debe hacer un escrutinio definitivo mucho más exhaustivo, eso puede durar meses”.

Cabe señalar que luego de la entrevista a Garbaz una importante cantidad de oyentes de la emisora se comunicaron desde distintos puntos de la provincia para señalar que son muchas las escuelas que no tienen los servicios de internet sobre todo en las zonas de montaña, lo que dificultaria seriamente la transmisión de las actas previamente escaneadas.

IM