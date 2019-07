14/07/2019 - En General

Tucumán suma voluntarios del mundo para aprender español

Islandia, Dinamarca, Rusia, India, Estados Unidos, Colombia y Brasil son algunos de los países desde donde llegan jóvenes para ayudar e impactar en las organizaciones provinciales

El jueves, el Ente Tucumán Turismo, presidido por Sebastian Giobellina, recibió a un grupo de jóvenes de diversas nacionalidades que arribó al Jardín de la República a través de la organización global AIESEC.

Ellos llegaron colmados de ilusiones, una de ellas incorporarse a diferentes establecimientos tucumanos y así vivir una experiencia única de inmersión en la realidad local, de intercambio cultural y de aprendizaje del español.

Como parte del desarrollo del producto Turismo Idiomático, el encargado del área de Proyectos Especiales del Ente, Máximo Lozano Muñoz, les brindó una cálida bienvenida invitándolos a conocer todo lo que Tucumán tiene para ofrecer con sus imponentes paisajes, la exquisita gastronomía que ya tiene encantados a los jóvenes, y mucho más.

“Estamos muy contentos que una organización como AIESEC, que está logrando que vengan muchos extranjeros a Tucumán, se sume al proyecto de Turismo Idiomático que lleva adelante el Ente de Turismo”, comentó Lozano, quien tiene muchas expectativas con respecto a la consolidación de este segmento de mercado. “Creemos que la provincia tiene las ventajas competitivas respecto al resto del Norte para ser un referente en recepción de estudiantes, voluntarios, investigadores y becarios”, agregó.

Durante el encuentro se les entregó material promocional del Destino junto con productos regionales como así también elementos prácticos que pueden servirles en el día a día.

Silvina Renfijes, una de las colaboradoras de AIESEC, explicó que se trata de una organización internacional sin fines de lucro e independiente integrada por jóvenes de 18 a 30 años, “porque consideramos que somos la fuente necesaria de energía para lograr un impacto en la sociedad”, sostuvo la referente.

Por otro lado, señaló que los voluntarios se inscriben a un programa que propone su organización y que “cada uno de estos está conectado con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Por esto, buscamos ONGs que tengan necesidades, como por ejemplo mano de obra humana, marketing o recursos económicos; entonces los chicos colaboran con eso”.

Asimismo, se mostró entusiasta de que el Ente de Turismo provincial se interese en acercarse a los voluntarios: “nos ha gustado muchísimo venir aquí y que los jóvenes vean que la provincia los está recibiendo”.

Si bien algunos llegaron a la provincia hace apenas unas semanas, muchos de ellos ya pudieron sacar provecho de su visita y conocer el Casco Histórico de la ciudad y la gastronomía típica. Sin embargo, algo que les encantó desde el primer momento fue la calidez de los tucumanos.

“Las personas son muy receptivas, la familia que nos recibió en su casa es muy amable y nos brinda todo el apoyo que necesitamos”, comentó Bruna de Brasil, que se desempeña en Fundación Redes y brinda programas de ayuda a niños con dificultades escolares.

Tania, de Estados Unidos, colaboradora de Fundación Redes, expresó que le gusta mucho la pasión que tienen los argentinos “especialmente cuando fuimos por el día de la Independencia, la gente estaba muy contenta, muy unida y nos encantó como nos recibieron y que pudimos sentirnos unidos a ellos”.

“A mí me gusta que Tucumán no es una ciudad muy grande pero no es un pueblo pequeño. Es muy interesante, aprendí mucho de las costumbres de aquí, también de las comidas y los bailes”, agregó Tanisha, de la India, quien ayudó en un banco de alimentos y luego se integró al Comedor San Miguel para enseñar inglés a los niños y jugar con ellos.

“Vivo con una familia muy amable y son muy abiertos, me siento como en casa y la comida es muy rica”, señaló Frederik de Dinamarca, que trabaja en Fundación Virgen de la Merced en la creación de spots publicitarios.

Turismo Idiomático

El nicho del Turismo Idiomático fue gestándose en la provincia desde cero desde hace un par años. Todo esto por impulso y motivación del Ente Tucumán Turismo y de su presidente quien fue claro en sentar las bases firmes para que este producto se consolide y permita traer, año a año, a muchos más extranjeros.

“En 2016 hablábamos de cerca de 50 a 70 chicos que estaban en la provincia y hoy estamos arriba de 200”, brindó datos Lozano Muñoz.

Así, desde el Ente turístico local, se llevan acciones para familiarizarse con los jóvenes que ingresan a la provincia con una bienvenida en el mes de abril y con “Tucumán en tu vida”, marca registrada del ETT, en la cual se vive una jornada extendida entre los meses de octubre y noviembre donde los jóvenes extranjeros conviven e intercambian experiencias en algún lugar turístico de la provincia.

Más información

Para más información acerca del segmento Turismo Idiomático, enviar un correo electrónico a proyectosespeciales@tucumanturismo.gob.ar o llamar al teléfono (0381) 4222199 interno 116.