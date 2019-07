AMPLIAR Bases militares chilenas financiadas por el Comando Sur

10/07/2019 - Advertencia

Piñera pone a las Fuerzas Armadas a combatir al narcotráfico en las fronteras

Chile informó a los países vecinos -Perú, Bolivia y Argentina- sobre el nuevo rol que cumplirán las Fuerzas Armadas en la frontera para ayudar en el control del narcotráfico, aseguró ayer el canciller Teodoro Ribera.

Detalles.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, firmó el pasado martes un decreto que amplía la colaboración de las instituciones armadas en las zonas limítrofes y de inmediato instruyó que se comunicara a los gobiernos de los países vecinos. "El presidente de la República instruyó que hiciéramos una comunicación con nuestros países limítrofes principalmente para expresar que las Fuerzas Armadas van a tener un rol de facilitar información y otros a las policías. Y es una medida que estamos adoptando desde el punto de vista de la buena vecindad", señaló el titular de Relaciones Exteriores.

Advirtió enseguida que eso no significa que los antecedentes recabados se compartan con las naciones vecinas. "Lo que estamos haciendo es comunicarles que las Fuerzas Armadas dentro de su proceso de obtención de información, a través de visiones vigías y otros, esa información que tengan la van a facilitar a las policías chilenas con el fin de ejercer un mayor control y evitar los crímenes transnacionales", recalcó. Según fuentes de La Moneda, citadas por diario El Mercurio on line, la colaboración de las Fuerzas Armadas prestarán se relaciona con tecnología, transporte y comunicaciones.

En tanto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, salió a explicar el controvertido decreto y rechazó que signifique que vayan a combatir el narcotráfico en "villas y poblaciones".

Espina aseveró que "lo nuevo es que las Fuerzas Armadas van a colaborar directamente con las policías y autoridades civiles del Ministerio del Interior, proporcionándoles la información y los medios que requieran para poder cumplir de mejor forma su función en lo que dicen relación a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras y el crimen organizado transnacional". "Ya no es simplemente que una institución quiera aportar aquella que pudo hacer voluntariamente, sino que aquí hay un trabajo en conjunto" para que las policías mejoren el trabajo en esta área", acotó Espina. Ante las suspicacias, insistió en que "definitivamente no corresponde a las Fuerzas Armadas de Chile participar en el Orden Público que pueda ocurrir respecto al narcotráfico en villas y poblaciones, esa es una labor que corresponde a Carabineros e Investigaciones". Dejó en claro que el nuevo rol implica que "tenemos que evitar que entre la droga a Chile, porque no se fabrica en Chile, proviene del extranjero".

Consultado si esta colaboración podría llevarse al tema migratorio, Espina aclaró que esa área "corresponde a Carabineros e Investigaciones, no a las Fuerzas Armadas, salvo en el mar donde la Armada de Chile ya hace muchos años cumple las funciones de policía marítima". Precisó que "lo que las Fuerzas Armadas van a hacer en esta materia, si descubren que hay zonas donde están ingresando ilegalmente personas, van a entregarle la información a Carabineros e Investigaciones para que ellos actúen, eso es lo que les corresponde hacer", concluyó.