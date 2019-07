08/07/2019 - Por Marx Bauzá

A 50 años de los Disturbios de Stonewall, ¿por qué luchamos?

Aquellas movilizaciones manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub conocido como Stonewall Inn, obligan a tener una mirada desde Tucumán.

Luchamos para ser más visibles y porque nunca más volvemos al clóset, ni a la falta de dignidad.

Luchamos para no ser más perseguidos por nuestras elecciones sexuales y de género.

Luchamos porque no queremos más bullying a los y las jóvenes en las escuelas, por sus elecciones de vida.

Luchamos por un cupo laboral trans.

Luchamos porque aún tenemos muchos derechos por conquistar.

Luchamos para que no se reduzcan las partidas presupuestarias de salud, destinadas a la prevención y tratamiento del HIV y otras enfermedades de transmisión sexual.

Queremos que se termine la discriminación en todas sus formas.

Queremos igualdad de derechos y obligaciones.

Queremos darle fin a la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.

Queremos que dejen de matar homosexuales, lesbianas, travestis y transexuales.

Queremos justicia por aquellos miembros de nuestra comunidad diversa que han sido asesinados o asesinadas.

Queremos que dejen de violar a lesbianas y hombres trans, como formas patriarcales opresivas que buscan la corrección sexual y el escarmiento.

Queremos que esos casos sean escuchados por la policía y se tomen las denuncias correspondientes para que pueda hacerse justicia.

Queremos poder expresar nuestro amor públicamente, como todas las demás personas.

Queremos besarnos y tomarnos de la mano en público, sin que eso implique una falta a las normas de convivencia.

Queremos ser respetados en los hospitales públicos y en todas las dependencias del estado por nuestras identidades sexuales.

Queremos los mismos derechos que las personas heterosexuales a la hora de adoptar niños y niñas.

Queremos mostrar nuestras diferencias con orgullo.

Queremos expresar abiertamente nuestras inclinaciones sexuales, sin que eso implique que nos persigan socialmente, que nos dejen sin trabajo o nos corran de nuestros grupos sociales, culturales, deportivos o religiosos.

Queremos ser quiénes somos y aportar a la sociedad desde lo que cada uno de nosotros y nosotras sabe hacer.

Queremos amar sin distinciones.

Queremos ser felices.

Este 28 de Junio se cumplieron 50 años de los Disturbios de Stonewall, en New York, lo cual es considerado como el nacimiento del movimiento de lucha por los derechos de las personas LGBTIQ.

¡Acompañános en nuestras luchas!

¡Dignidad para todos y todas!

Marx Bauzá