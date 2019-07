AMPLIAR Fernando Vaca Narvaja candidato a intendente en Bariloche

30/06/2019 - Candidato en Bariloche

Fer­nan­do Vaca Nar­va­ja: "Nues­tra ge­ne­ra­ción no se arre­pien­te de la lu­cha"

El ex­lí­der mon­to­ne­ro, que aca­ba de lan­zar su can­di­da­tu­ra a in­ten­den­te por San Car­los de Ba­ri­lo­che por un par­ti­do ve­ci­nal, ha­bló con #Puen­teAe­reo. Por­qué de­ci­dió com­pe­tir, su apo­yo a los Fer­nán­dez y su vi­sión de los años 70.

A los 71 años, Fer­nan­do Vaca Nar­va­ja de­ci­dió vol­ver al rue­do po­lí­ti­co. El úl­ti­mo miér­co­les, el ex lí­der mon­to­ne­ro lan­zó ofi­cial­men­te su can­di­da­tu­ra a in­ten­den­te de San Car­los de Ba­ri­lo­che, ciu­dad don­de vive des­de hace ya doce años.

Vaca Nar­va­ja re­pre­sen­ta­rá en los co­mi­cios del 1 de sep­tiem­bre a Unión por un Mo­vi­mien­to Po­pu­lar (UMP), un par­ti­do ve­ci­nal que a ni­vel na­cio­nal apo­ya a la fór­mu­la Al­ber­to Fer­nán­dez – Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kir­ch­ner (Fren­te de To­dos).

El Vas­co, ese con­tex­to, que en la pro­vin­cia de Río Ne­gro se desem­pe­ñó como pre­si­den­te de Tren Pa­ta­gó­ni­co y mi­nis­tro de Obras Pú­bli­cas, ha­bló con #Puen­teAe­reo y no dejó tema por to­car. A con­ti­nua­ción, la en­tre­vis­ta:

–¿Por qué de­ci­dió com­pe­tir por la in­ten­den­cia de San Car­los de Ba­ri­lo­che? ¿Qué cree que po­dría apor­tar­le a la ciu­dad?

–Com­pe­ti­mos por­que te­ne­mos una tra­yec­to­ria he­cha, un buen equi­po de tra­ba­jo en po­lí­ti­cas de Vi­vien­da y en Obras Pú­bli­cas, co­no­ce­mos pro­fun­da­men­te el tema so­cial y so­mos in­no­va­do­res en las pro­pues­tas que pre­sen­ta­mos. No ha­bla­mos en po­ten­cial, “ha­bría que ha­cer”, “se po­dría ha­cer”, o “ten­drían que ha­cer”. He­mos rea­li­za­do co­sas con­cre­tas. Ur­ba­ni­za­cio­nes, cons­truc­ción de vi­vien­das. He­mos ges­tio­na­do el Tren Pa­ta­gó­ni­co y el Mi­nis­te­rio de Obras Pú­bli­cas de la Pro­vin­cia con bue­nos re­sul­ta­dos. Ha­bla­mos de reali­da­des con­cre­tas.

–En fun­ción de la di­fi­cul­tad que im­pli­ca com­pe­tir por fue­ra de los gran­des apa­ra­tos ¿cuá­les son sus ex­pec­ta­ti­vas?

–No será fá­cil, pero tam­po­co im­po­si­ble. Evi­den­te­men­te en­fren­ta­mos un apa­ra­to po­lí­ti­co muy fuer­te, pero tam­bién está cla­ra la ne­ce­si­dad de una opo­si­ción cohe­ren­te con un fuer­te per­fil pe­ro­nis­ta y kir­ch­ne­ris­ta.

–¿Ha­bló o ana­li­zó su can­di­da­tu­ra con Cris­ti­na Kir­ch­ner?

–Ha­blé con toda la di­ri­gen­cia lo­cal y na­cio­nal de mi can­di­da­tu­ra. Lo sa­bían, pero no por­que uno tu­vie­ra que pe­dir per­mi­so o bus­ca­ra el apo­yo in­di­vi­dual sino por éti­ca po­lí­ti­ca.

–¿Y con Al­ber­to Fer­nán­dez? ¿Qué va­lo­ra­ción tie­ne de él?

–Creo que es una for­mu­la equi­li­bra­da, te di­ría que es la ade­cua­da para ga­nar en pri­me­ra vuel­ta y re­cu­pe­rar el Go­bierno Na­cio­nal. La reali­dad es que des­de su pre­sen­cia en la ca­lle, se han ido ali­nean­do los pla­ne­tas. No es ca­sual que se lo­gró una Uni­dad ma­yo­ri­ta­ria en el pe­ro­nis­mo y el fren­te, sino que ade­más obli­gó a Cam­bie­mos a en­te­rrar su Coa­li­ción e in­ten­tar “ven­der” una nue­va pro­pues­ta po­lí­ti­ca con otro nom­bre. Aho­ra se lla­man “Jun­tos por el Cam­bio”. No­so­tros de­ci­mos que es “el mis­mo pe­rro con otro co­llar”. Al­ber­to y Cris­ti­na, por el con­tra­rio, plan­tean la ne­ce­si­dad de un nue­vo con­tra­to so­cial, que per­mi­ta re­sol­ver el caos ge­ne­ra­do por el ma­cris­mo en la eco­no­mía y en la so­cie­dad. Acá tam­bién es im­por­tan­te se­ña­lar que no se ha­bla sin fun­da­men­to o con “glo­bi­tos”, esta for­mu­la ya sacó a la Ar­gen­ti­na de si­tua­cio­nes si­mi­la­res como lo fue la cri­sis del 2001.

–¿Lo sor­pren­dió su elec­ción como can­di­da­to pre­si­den­cial? Hay quie­nes aún no lo ter­mi­nan de di­ge­rir. So­bre todo, por su dis­cur­so mo­de­ra­do…

–Sí, real­men­te me sor­pren­dió su elec­ción. Y creo que to­da­vía Cam­bie­mos y el go­bierno de Ma­cri no ter­mi­nan de en­ten­der. Se les que­ma­ron va­rios pa­pe­les du­ran­bar­bis­tas, y los tro­lls de este chi­co, Mar­cos Peña Brown, no su­pie­ron qué ha­cer. Se per­die­ron en el ci­ber es­pa­cio. Que­da­ron, po­de­mos de­cir, un tan­to atur­di­dos. La gen­te re­ci­bió la for­mu­la Fer­nán­dez- Fer­nán­dez de Kir­ch­ner con ale­gría y es­pe­ran­za. Hay uni­dad, no hay ren­co­res ni re­van­chis­mos de nin­gu­na es­pe­cie. Qui­zás, como sue­le ocu­rrir, fal­tó pro­li­ji­dad en los ar­ma­dos de las lis­tas en al­gu­nos dis­tri­tos, pero el Pue­blo hue­le la Vic­to­ria en pri­me­ra vuel­ta. Eso es lo im­por­tan­te y es el ob­je­ti­vo prin­ci­pal. Pri­me­ro ga­nar y des­pués or­de­nar.

–¿Pue­de dar­se con él un caso se­me­jan­te al de Héc­tor Cám­po­ra o esta uni­dad es “ge­nui­na”?

–No lo creo, son con­tex­tos di­fe­ren­tes. No­so­tros fui­mos los pa­dres de la con­sig­na “Cám­po­ra al Go­bierno, Pe­rón al Po­der” por la pros­crip­ción del pe­ro­nis­mo y su lí­der. Hoy el li­de­raz­go, la cen­tra­li­dad de la po­lí­ti­ca, está en Cris­ti­na, quien ya ade­más es un sen­ti­mien­to en nues­tro Pue­blo. Ella es par­te de la fór­mu­la elec­to­ral de Go­bierno. Di­ría que ofi­cia de ga­ran­tía de un fu­tu­ro me­jor, de vida dig­na. De bús­que­da de fe­li­ci­dad del Pue­blo, y la re­cu­pe­ra­ción de la Na­ción Ar­gen­ti­na. El ma­cris­mo tra­ta de des­vir­tuar esta reali­dad plan­tean­do una fal­se­dad, como nos tie­ne acos­tum­bra­dos. In­ten­tan ven­der­nos que Al­ber­to es un “tí­te­re” y que Cris­ti­na go­ber­na­rá des­de atrás. Bus­can rom­per la uni­dad al­can­za­da por el mo­vi­mien­to na­cio­nal y po­pu­lar. Bus­can de­ses­pe­ra­da­men­te evi­tar lo inevi­ta­ble para ellos, la de­rro­ta en pri­me­ra vuel­ta el 27 de Oc­tu­bre. La uni­dad no solo es ge­nui­na es de­mos­tra­ti­va de que to­dos apren­di­mos de nues­tros erro­res. Para mí eso le da for­ta­le­za y so­li­dez, lo cual de nin­gu­na ma­ne­ra sig­ni­fi­ca “uni­for­mi­dad”, es la uni­dad en la plu­ri­ra­li­dad, la uni­dad en la di­ver­si­dad. Eso sig­ni­fi­ca de­ba­te y está muy bueno.

–¿Y en Ba­ri­lo­che qué fal­tó para que –como ocu­rrió a ni­vel na­cio­nal– el pe­ro­nis­mo jue­gue uni­do?

–La uni­dad a ni­vel na­cio­nal se pudo lo­grar por va­rias con­di­cio­nes: la exis­ten­cia de una cen­tra­li­dad y li­de­raz­go cla­ro de Cris­ti­na, la exis­ten­cia de un acuer­do pro­gra­má­ti­co, un Nue­vo Con­tra­to So­cial para los Ar­gen­ti­nos y una am­plia ge­ne­ro­si­dad po­lí­ti­ca. En el caso de Ba­ri­lo­che, es­tas con­di­cio­nes no es­tán pre­sen­tes. No te­ne­mos el li­de­raz­go que nos atrai­ga o nu­clee, no exis­te el de­ba­te pro­gra­má­ti­co. Se lo re­em­pla­za por la fe­ria de car­gos. Ve­ni­mos de una de­rro­ta elec­to­ral que na­die se hace car­go ni ave­ri­gua por qué se dio. Se re­pi­ten los ar­ma­dos que nos lle­va­ron a la de­rro­ta. No­so­tros es­pe­ra­mos para lan­zar nues­tra can­di­da­tu­ra has­ta el fi­nal de los pla­zos per­mi­ti­dos, fui­mos los úl­ti­mos, no per­de­mos la es­pe­ran­za de que se re­vean las po­si­cio­nes y se de­cli­nen las am­bi­cio­nes per­so­na­les, pero el tiem­po co­rre y es­ta­mos a una se­ma­na. No obs­tan­te sí po­de­mos de­cir que la uni­dad exis­te en lo cen­tral que es el apo­yo a la fór­mu­la Fer­nán­dez – Fer­nán­dez, que es bueno acla­rar hace unos me­ses no exis­tía. Tam­bién hay uni­dad en res­pal­dar la fór­mu­la de se­na­do­res y dipu­tados na­cio­na­les y am­bas co­sas son muy im­por­tan­tes, es la ma­dre de las ba­ta­llas. El pago chi­co que­da atrás. Cuan­do no hay in­ter­nas abier­tas o PASO en un fren­te que per­mi­tan de­fi­nir los li­de­raz­gos ocu­rre lo que nos pasa, ten­dre­mos que so­me­ter­nos al voto po­pu­lar dan­do una ven­ta­ja al ofi­cia­lis­mo.

–¿El pase de Mi­guel Pi­chet­to al ma­cris­mo com­pli­có la uni­dad del pe­ro­nis­mo a ni­vel lo­cal? ¿Qué opi­nión le me­re­ce –como re­fe­ren­te po­lí­ti­co de la ciu­dad más im­por­tan­te de Río Ne­gro– el giro del se­na­dor?

–Una gran pena y de­silu­sión, creo que no hay re­gis­tro de se­me­jan­te cam­bio de iden­ti­dad po­lí­ti­ca, de ser el jefe de blo­que de la opo­si­ción a ser el jefe de mini-blo­que del ofi­cia­lis­mo, in­ten­tar ser el arie­te , el ins­tru­men­to de la di­vi­sión del cam­po na­cio­nal y po­pu­lar. De in­ten­tar afe­rrar­se a los car­gos que por na­tu­ra­le­za no le co­rres­pon­den. Una fal­ta de mo­ral y éti­ca po­lí­ti­ca des­co­mu­nal, sus co­le­gas en el Se­na­do fue­ron lo su­fi­cien­te­men­te du­ros y cla­ros con el se­na­dor Mi­guel Ángel Pi­che­to. Tris­te y so­li­ta­rio fi­nal.

–Vol­vien­do a su can­di­da­tu­ra: ¿Con­si­de­ra que su pa­sa­do mon­to­ne­ro pue­de ju­gar­le en con­tra en la elec­ción?

–De nin­gu­na ma­ne­ra. Yo no lo es­con­do, lle­vo más de me­dio de si­glo de mi­li­tan­cia po­lí­ti­ca, nun­ca lo hice. Este de­ba­te ya lo viví cuan­do ocu­pe otros car­gos eje­cu­ti­vos, como se­cre­ta­rio de In­dus­tria en la lo­ca­li­dad bo­nae­ren­se de Ge­ne­ral Sar­mien­to, en la pre­si­den­cia del Tren Pa­ta­gó­ni­co y como Mi­nis­tro de Obras Pú­bli­cas de Rio Ne­gro.

–En lo per­so­nal ¿ese pa­sa­do lo vive con or­gu­llo o como un peso? ¿Se arre­pien­te de algo?

–Lo vivo como par­te del desa­rro­llo de las lu­chas po­lí­ti­cas y so­cia­les en la Ar­gen­ti­na, como un pro­ce­so aún no de­fi­ni­do con avan­ces y re­tro­ce­sos, con con­cien­cia his­tó­ri­ca, como un mi­li­tan­te más en­tre mi­les. La his­to­ria juz­ga­rá los acier­tos y los erro­res. Sí creo que te­ne­mos una res­pon­sa­bi­li­dad en man­te­ner nues­tra mi­li­tan­cia, nues­tras con­vic­cio­nes. Mu­chos com­pa­ñe­ros, mu­chos fa­mi­lia­res hoy no es­tán y en­gro­san la lis­tas de muer­tos y des­a­pa­re­ci­dos, son nues­tra re­fe­ren­cia per­ma­nen­te. La fa­mo­sa pa­la­bra del “arre­pen­ti­do”… Hoy con el ma­cris­mo que­da más cla­ro su sig­ni­fi­ca­do ¿no? D’ Ales­sio es un arre­pen­ti­do. Fa­ri­ña es un arre­pen­ti­do. Nues­tra ge­ne­ra­ción no se arre­pien­te de la lu­cha, de la re­bel­día con­tra la in­jus­ti­cia y la de­sigual­dad. Sí de­be­mos ser au­to­crí­ti­cos con nues­tra prác­ti­ca y con no­so­tros mis­mos, y en esto se­gu­ra­men­te hay mu­chos erro­res por se­ña­lar. En lo per­so­nal con mi mi­li­tan­cia des­cui­de y me sacó mu­cho tiem­po fa­mi­liar. Ade­más, la re­pre­sión se en­sa­ñó con nues­tra fa­mi­lia. Son de­ma­sia­dos los muer­tos y des­a­pa­re­ci­dos que te­ne­mos, al igual que a mu­chas otras, bus­ca­ban qui­tar­nos la vo­lun­tad de lu­cha. Acep­tar el in­dul­to de Me­nem fue un error, le di­mos es­pa­cio a la teo­ría de los dos de­mo­nios. El no abrir la or­ga­ni­za­ción a par­tir del re­torno de la de­mo­cra­cia en 1983 es otro error, ve­nía­mos con la iner­cia de la re­sis­ten­cia. En fin, hay mu­chos te­mas para ana­li­zar y lo po­de­mos pro­fun­di­zar en otro mo­men­to. Pero lo que sí ten­go en cla­ro es que nos per­si­guen, nos de­ni­gran, por nues­tros acier­tos, no por nues­tros erro­res.

–¿Por qué ha­bien­do pa­sa­do tan­to tiem­po los años se­ten­ta si­guen sien­do un tema tan ál­gi­do para los ar­gen­ti­nos?

–Bueno, una cosa esta co­nec­ta­da con la otra. Tie­ne que ver con la re­pues­ta an­te­rior. Pe­lea­mos con­tra dos dic­ta­du­ras mi­li­ta­res, les di­mos un so­be­rano sus­to a los gru­pos eco­nó­mi­cos di­ver­si­fi­ca­dos de la oli­gar­quía ar­gen­ti­na alia­dos al im­pe­rio en 1973. Di­fí­cil­men­te nos ol­vi­den. Ade­más el de­ba­te po­lí­ti­co, la lu­cha po­lí­ti­ca, en­tre dos mo­de­los de país si­gue vi­gen­te. Por suer­te, ya no con dic­ta­du­ras. En eso no­so­tros pu­si­mos el cuer­po. Aho­ra, im­po­nen sus po­lí­ti­cas con el lla­ma­do law­fa­re. De­rri­ban go­bier­nos, im­po­nen la ma­triz fi­nan­cie­ra ren­tís­ti­ca con la tim­ba y la fuga de ca­pi­ta­les para fi­nan­ciar sus pro­pias cri­sis, con­cen­tran la ri­que­za en ma­nos de unos po­cos. In­ten­tan des­truir todo pro­yec­to de in­te­gra­ción la­ti­noa­me­ri­ca­na. En fin, no solo los 70 si­guen vi­gen­tes. Esta his­to­ria con­ti­núa en de­ba­te, nues­tra pre­sen­cia elec­to­ral pa­re­ce que trae esos re­cuer­dos al pre­sen­te.

–¿Unir a los ar­gen­ti­nos es po­si­ble? ¿Cómo?

–Cla­ro, con un pro­yec­to de país que nos con­ten­ga a to­dos y to­das. No­so­tros en 1979 plan­tea­mos una base pro­gra­má­ti­ca para el de­ba­te que ti­tu­la­mos “Alian­za para las ba­ses Cons­ti­tu­yen­tes de una nue­va Ar­gen­ti­na”. Un de­ba­te pro­fun­do.

