AMPLIAR A diferencia de Macri

27/06/2019 - Reunión

Alberto Fernández se plantó ante el FMI

El precandidato presidencial de la oposición, Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, se reunión con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y les planteó reformular acuerdos y préstamos de la entidad con el país.

"Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo", enfatizó el precandidato del kirchnerismo, según lo reporta hoy la prensa argentina.

Fernández, que encabeza una lista del Peronismo opositor, se encontró con Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

En plena carrera electoral, de cara a las presidenciales de octubre, Fernández cargó contra la administración del actual presidente Mauricio Macri.

"No se cumplió con el propósito de reducir la deuda y la inflación, recuperar el crecimiento, generar empleo y combatir la pobreza", remarcó y agregó que el objetivo de uno de los objetivos de su gobierno será "estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas".

Fernández reveló que le planteó al Fondo su "profunda preocupación" de que el organismo "haya actuado y siga haciéndolo en abierta violación a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del FMI cuyo primer párrafo dispone que 'ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital'".

"Los objetivos que se fijaron" al firmar el acuerdo con el Fondo "han sido absolutamente distorsionados", disparó.

"Le he transmitido al señor Werner nuestra enorme preocupación por la situación creada por las políticas y la ineficiencia del Gobierno de Mauricio Macri y le he puesto de relieve lo mucho que me llama la atención la complacencia del FMI ante resultados tan negativos", agregó Fernández.

En tanto, el presidente Macri mantendrá una nueva reunión con la directora del FMI, Christine Lagarde, en el marco de la cumbre del G-20 que se realiza a partir de este viernes en Osaka.

Según un comunicado del Fondo, la reunión será para plantear puntos de vista sobre las prioridades políticas y la marcha de la cuarta revisión del acuerdo de préstamo por 57 mil millones de dólares a Buenos Aires. "El FMI ve un progreso importante en las cuentas fiscales y externas", dijo Camilla Andersen, directora adjunta de comunicaciones del FMI. (ANSA).