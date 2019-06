27/06/2019 - ONU

China y EEUU, acaparan miradas

La pulseada comercial entre China y Unidos estará en el centro de la escena de la cumbre del G20 que comienza este viernes, mientras otras tensiones geopolíticas como la cuestión iraní y Corea del Norte, así como el cambio climático también signarán el encuentro en Osaka.

Las columnas de mercurio rompieron marcas históricas en casi todas partes y los meteorólogos pronosticaron nuevos record en los próximos días, hasta el sábado. La emergencia más grave se encuentra en España, donde un incendio fuera de control avanza sin freno en Cataluña, en el noreste del país. Cientos de bomberos, asistidos por la mayor cantidad de unidades militares y aéreas, y helicópteros están utilizando todos los medios para tratar de impedir el avance del fuego.

"La situación es crítica", según el jefe del departamento de bomberos, Antonio Ramos. Y acotó: "pasaron 20 años en que no podías ver un fuego así en estas partes, ahora todo cambió".

Las temperaturas trepas alocadas en casi todas partes, incluso en países europeos que no están equipados para enfrentar un inusual clima tropical: 42 grados en el sur de Francia, 38.9 en la República Checa, 38.6 en Alemania. Pero lo peor aún se espera para mañana. En Francia, las advertencias alternan con la controversia, especialmente en París donde, más allá de las alarmas de los últimos días, las temperaturas no han superado los 36 grados, mientras que las escuelas intermedias, donde hoy miles de estudiantes hubieran tenido que enfrentar examen de temporada, cerraron sus puertas.

Cualquiera que lo desee podrá realizar el examen en una semana, si el clima es cálido, si no se pasarán a septiembre, dijeron las autoridades. El mal genio y la ira estalló por eso entre las familias que habían reservado sus vacaciones para esas fechas, mientras que los medios de comunicación también comenzaron a preguntarse si el gobierno "no exageró" con esta decisión inédita de suspender clases. Meteo France, el ente meteorológico estatal, cree que mañana, en algunas partes del país, la temperaturas serán récord, con pronósticos de 44.1 grados en el sur, algo que no ocurría desde el 12 de agosto de 2003, cuando una ola de calor extrema causó miles de muertes entre personas mayores y más vulnerables. Aquel record podría ahora romperse.

Para mañana hay "alerta climático" en cuatro departamentos del sur, una medida hasta ahora nunca adoptada.

Otro registro inusual se vivió en Polonia, donde el consumo de electricidad, debido al uso máximo de los aparatos de aire acondicionado ha superado todos los límites del pasado. En Alemania, en las ciudades de Loehne y Bad Oeynhausen, las autoridades han ordenado el racionamiento del agua potable, ante indicios de una falta preocupante por exceso de consumo y sequía a la vez. Se aplica, incluso, una multa de mil euros a quienes desperdician el agua fuera de las "necesidades vitales".

En casi todas partes, las hospitalizaciones de personas vulnerables o especialmente expuestas, así como las llamadas a servicios de emergencia, están aumentando significativamente.

Hay también algunas preocupaciones el campeonato mundial de fútbol femenino que se lleva a cabo en Francia: la FIFA ha previsto que los árbitros podrán otorgar un descanso de 3 minutos a las atletas para que se relajen durante el partido y se hidraten adecuadamente. Entre las áreas donde la ola de calor ha golpeado violentamente y ha atrapado a las poblaciones no preparadas para la adversidad de un verano inusual, aparece Zagreb, donde se espera que la temperatura supere 36 grados mañana, algo insólito y peligroso.

"Esto es el cambio climático", como señaló ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. (ANSA).