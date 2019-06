AMPLIAR Sebastián Piñera con Benjamin Netanyahu (foto: EPA)

26/06/2019 - Protesta israelí

Piñera en Jerusalén, provoca tensión e incomodidad

El gobierno chileno explicó ayer que no fue "conocido ni consentido" la presencia de autoridades de Israel y Palestina en actividades del presidente Sebastián Piñera en la ciudad de Jerulalén.

Detalles.

"El acuerdo con ambos gobiernos (Israel y Palestina) era que durante la visita del Presidente Piñera a la ciudad antigua de Jerusalén no participarían autoridades de ninguno de ambos gobiernos", aclaró el embajador de Chile en Israel, No obstante, La Moneda envió una nota diplomática a Israel para aclarar que visita de Piñera a ciudad vieja de Jerusalén era sin autoridades locales, como se había acordado.

Israel condenó ayer la participación del ministro para los Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Fadi al-Hidmi, en la visita del Mandatario a la Explanada de las Mezquitas. Mientras que representantes palestinos resistieron la presencia de embajador de Israel en Chile, Eldad Hayet, a quien se le vio en el Monte de los Olivos, al lado de Piñera. Aunque el gobierno negó responsabilidad, el diputado oficialista, Sergio Gahona, sostuvo que la cancillería estaba en conocimiento que un ministro palestino estaría en la actividad del mandatario chileno.

Ya el martes se habían acumulado tensiones en la delegación chilena, de visita oficial en Israel y Palestina, luego de la molestia del pueblo árabe por la presencia de Hayet, en el Monte de los Olivos, donde se fotografió con el presidente chileno. Allí se recordó el pacto previo entre las Cancillerías de que el recorrido de Piñera iba a ser sin la compañía de autoridades políticas. El embajador de Chile en Israel, Rodrigo Fernández, explicó que "el hecho de que finalmente participaran autoridades políticas es un hecho que no era ni conocido ni muchos menos consentido por la Cancillería chilena". Desde Santiago la ministra portavoz de La Moneda, Cecilia Pérez, comentó que el Presidente siempre accede cuando le piden tomarse una fotografía.

Se suponía que la administración de Piñera había cuidado los delicados "equilibrios" que hay que mantener en dicha zona. Desde el gobierno se apuraron en aclarar que Israel no envió una nota diplomática a Chile por el tema, solo emitió un comunicado donde el titular de Exteriores en funciones israelí, Israel Katz, condenó hoy que Piñera visitara la Explanada de las Mezquitas, acompañado del funcionarios palestino. En el Ejecutivo chileno sostienen que este tema no ha sido abordado por Piñera con autoridades locales ni tampoco ha tenido implicancias diplomáticas. Y aunque reconocen que el Presidente está en conocimiento de lo ocurrido, agregan que es un asunto de política local israelí y no influyen en las relaciones bilaterales. Desde Tel Aviv, Piñera se trasladará a Ramallah donde se reunirá con Manhmud Abbas y en la noche del jueves del hemisferio sur llegará a Japón para para participar en la Cumbre G-20.