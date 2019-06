AMPLIAR El presidente del Senado David Alcolumbre

25/06/2019 - Lava Jato

El presidente del Senado contra Moro por las filtraciones

El presidente del Congreso brasileño, senador Davi Alcolumbre, calificó como "muy graves" las filtraciones sobre supuestas conversaciones en las que el exjuez y actual ministro Sergio Moro habría realizado maniobras ilegales, en el marco de la causa Lava Jato.

Detalles.

"Si fueran verdaderas son graves, muy graves, pasaron la barrera de lo ético, él (Moro) no debería haber tenido una conversación de ese nivel", sostuvo el titular de la Cámara Alta Davi Alcolumbre.

Las declaraciones del parlamentario realizadas en una cena con periodistas que tuvo lugar este lunes ocuparon ayer las primeras planas de los tres principales diarios brasileños en sus ediciones electrónicas.

Moro, mentor de la causa Lava Jato, habría dado instrucciones el jefe de los fiscales federales sobre como llevar adelante la denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en 2017 y preso desde abril de 2018 por corrupción y lavado de dinero.

El contenido de tales pláticas comenzó a ser publicado el 9 de junio por el sitio The Intercept, del periodista norteamericano Glenn Greenwald.

Si esas conversaciones hubieran sido captadas a "un diputado o un senador él ya habría sido casado y preso", comparó Davi Alcolumbre.

De todos modos el senador no dio por seguro el contenido publicado al recordar que le fueron atribuidas declaraciones tomadas de un perfil falso en Twitter.

El escándalo desatado por The Intercept salpicó al gobierno y el presidente Jair Bolsonaro aseguró que no va a despedir a su ministro de Justicia y Seguridad Pública Moro al que definió como un "héroe".

Bolsonaro acusó a The Intercept de ser parte de una "trama" para afectar al gobierno.

El editor Greenwald, ganador de un premio Pulitzer, iba a participar este miércoles en una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Antes de viajar a Brasilia para hablar ante los diputados Greenwald reiteró que sólo publicó una parte de las comunicaciones de Moro a través de la aplicación Telegram, y acusó al ministro de "mentir".

Moro, por su parte, continuaba hoy en visita oficial a Estados Unidos donde tenía previsto reunirse con autoridades de agencias de inteligencia, como ya lo hizo en marzo durante su primera visita a ese país en calidad de ministro.

El ministro Moro es el miembro más famoso del gabinete y las publicación de las presuntas conversaciones no derribaron la credibilidad de Lava Jato, la más importante causa anticorrupción de las últimas décadas, de acuerdo con una encuesta divulgada hoy por Paraná Pesquisas.

El 86% de las 2019 personas indagados en 171 ciudades de todo Brasil afirmó haber tomado conocimiento de los reportajes del sitio The Intercept. Dentro del universo de los que conocieron esas filtraciones el 56,1% dijo que éstas "no ponen en duda" a Lava Jato, mientras el 38,1% manifestó tener dudas sobre la legitimidad de la operación más importante contra la corrupción de las últimas décadas. Entre tanto el 5,8% no respondió a la pregunta de Paraná Pesquisas.