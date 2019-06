AMPLIAR Sergio Moro, exjuez y actual ministro de Justicia de Brasil. (foto: ANSA)

20/06/2019 - Interpelado

Moro denuncia un plan para debilitar instituciones

Durante una audiencia en el Senado brasileño el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, aseguró que está en curso un plan contra las instituciones democráticas al rebatir a los congresistas que lo indagaron sobre las filtraciones de un sitio que lo vincularon a supuestas irregularidades cuando condujo la causa Lava Jato.

Detalles.

Moro estuvo al frente de ese proceso anticorrupción entre 2014 y fines de 2018 período en el que actuó "conforme a la ley (..) lo que se busca es invalidar condenas, obstaculizar investigaciones aún en curso o simplemente atacar a las instituciones brasileñas", según aseguró.

A las 17 horas (18 GMT), al cumplirse siete horas y media de audiencia el clima del debate se había calmado gracias a las intervenciones de senadores oficialistas, que elogiaron la labor de Moro como magistrado y sus medidas contra el crimen organizado como titular de la cartera de Justicia y Seguridad Pública.

Uno de los momentos más tensos se registró cerca de las 14 horas (17 GMT) cuando el senador Renán Calheiros leyó un artículo periodístico en el que se recomendó que Moro renuncie al cargo que ocupa en el gabinete del presidente Jair Bolsonaro.

"No tengo atracción por el cargo (...), si hubiera irregularidades dejo el cargo (...), pero no hay ningún ilícito" demostrado en las notas publicadas por el sitio The Intercept que aportaron poca información y fueron "sensacionalistas", aseveró Moro.

Un senador dijo que el ministro había contratado un especialista para prepararlo antes de la sesión de la Comisión y Justicia de la Cámara Alta que generó gran interés en la prensa y en medios políticos. "Yo no preciso de un media training para venir a decir la verdad" aseguró el famoso exmagistrado que comandó el más importante proceso contra la corrupción en las últimas décadas, cuyas revelaciones tuvieron repercusiones en una decena de países latinoamericanos y salpicaron a varios gobiernos de la región.

Fuera del Palacio Legislativo un grupo de simpatizantes del ministro se reunió junto a un muñeco con la forma de Superman conocido como Supermoro.

La senadora Simone Tebet, titular de la Comisión de Constitución y Justicia, dijo que ese organismo estaba divido entre los congresistas simpáticos y los antagonistas de Moro, tal como si fueran dos hinchadas en el clásico futbolístico "Fla-Flu", entre Flamengo y Fluminense. La senadora destacó la "actitud elogiable" de Moro quien se ofreció a comparecer ante esa comisión sin necesidad de que sea convocado por sus miembros.

Moro aseguró que fue víctima del ataque "delincuencial" de parte de "hackers" que responden posiblemente a alguna organización con estructura internacional.

En varias ocasiones puso en duda la buena fe del sitio The Intercept, que el 9 de junio comenzó a transcribir grabaciones en la que el entonces juez habría realizado maniobras fuera de la ley.

A pesar de cuestionar lo aparecido en ese sitio el ministro admitió que se comunicó con un fiscal lo cual es habitual en la cultura jurídica brasileña.

"Lo que veo en los mensajes que fueron divulgados es que hay algunas cosas que eventualmente pude haber dicho pero hay cosas extrañas, hay mensajes pueden haber sido alterados".

Varios senadores exaltaron tanto la tarea de Moro como el "legado de Lava Jato" que condenó y encarceló a políticos importantes como el expresidente Luiz Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Uno de los momentos más tensos fue protagonizado por el jefe del bloque del PT, Humberto Costa, quien sostuvo que Moro faltó a la verdad cuando aseguró que no fue cómplice de los fiscales.

El senador del PT dijo, en tono severo, que The Intercept publicará en los próximos días más noticias supuestamente comprometedoras.