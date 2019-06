16/06/2019 - Yaciretá

Lopetegui no dio explicaciones por el apagón

Tal como había adelantado el presidente Macri, el secretario de Energía dio una conferencia de prensa. Sin embargo, no hubo brindó detalles.

Un fiasco la conferencia de prensa del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Si bien el presidente Macri había adelantado que el funcionario brindaría "más información", lo cierto es que se limitó a decir exactamente lo contrario: que no tenía información.

"Es un evento extraordinario que no debiera haber ocurrido de ninguna manera. No hay razones para que esto haya ocurrido y haya quedado todo el país sin energía", expresó Lopetegui ante los periodistas que concurrieron a la sede del Ministerio de Hacienda para escucharlo.

"Tenemos el 56% de la demanda abastecida. Esperamos que se siga recuperando a lo largo del día", puntualizó en ese momento el funcionario, para luego descartar la hipótesis de un "ciberataque".

"A las 7:07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona Litoral, es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posterior que causaron la desconexión total", continuó.

En ese sentido, advirtió que "si hay responsables habrá sanciones" y aseguró que "no hubo ningún alerta, no hay posibilidad de que haya una alerta. No hay intervención humana. No tenemos más información en este momento".

"Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas. Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario", dijo.

Lopetegui aseguró también que Macri "está siguiendo minuto a minuto lo que ocurre" y que se mantiene "en contacto" con los funcionarios del área de Energía.

El secretario de Energía estuvo acompañado por el director de Transener, Carlos García Pereira, y el titular de Camessa, Jorge Ruiz Sott, quien indicó que los primeros informes debieran estar dentro de las 48 horas.