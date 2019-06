AMPLIAR El periodista estadounidense Glenn Greenwald

Brasil: Greenwald denuncia amenazas tras filtraciones sobre Lava Jato

El periodista estadounidense asegura que no abandonará el país a pesar del amedrentamiento y los cuestionamientos políticos sobre la obtención de la información.

Detalles.

El periodista estadounidense Glenn Greenwald, radicado en Brasil, y responsable de las polémicas revelaciones sobre las supuestas malas prácticas del actual ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, en el juicio contra Luiz Inacio Lula da Silva, informó que él y su familia están recibiendo amenazas "grotescas" desde la publicación de conversaciones que sugieren que el ministro Moro pudo haber conspirado para mantener al expresidente Lula fuera de la carrera presidencial de 2018.

Greenwald reveló su actual situación a la agencia de noticias AFP, en una conversación telefónica afirmó que a pesar del amedrentamiento no dejará el país sudamericano porque es el país de su esposo y sus hijos.

En las conversaciones filtradas, los fiscales de Lava Jato expresan "serias dudas" sobre las pruebas contra Lula y "hablan abiertamente" de impedir que el PT gane las elecciones en 2018. Moro "excedió reiteradamente los límites éticos que definen el rol de un juez" al ofrecer consejos y pistas a los fiscales, sostiene The Intercept.

"Sabíamos que cuando informáramos sobre figuras poderosas que integran el gobierno de Bolsonaro, eso generaría mucho odio, animosidad y amenazas", dijo Greenwald un día después que The Intercept divulgara nuevas conversaciones entre Moro y el fiscal que lidera la investigación Lava Jato, Deltan Dallagnol.

El periodista agrega que "recibimos algunas amenazas realmente repugnantes, detalladas, grotescas, gráficas, que son bastante perturbadoras y que tomamos en serio", añadió. Las amenazas -recibidas por correo electrónico y redes sociales- también se dirigen a su esposo, el diputado federal David Miranda, y a sus dos hijos adoptivos. Greenwald no espera que Moro renuncie tras las revelaciones, pero no está tan seguro de que pueda continuar ejerciendo su cargo cuando The Intercept publique nuevos materiales.

Al Parlamento

Otra situación compleja con la que deberá lidiar Glenn Greenwald es el requerimiento que hizo este miércoles (12.06.2019) el diputado Daniel Silveira, del PSL/RJ, para que el periodista comparezca ante la Comisión de Seguridad Pública y Combate del Crimen Organizado. En la sita será interrogado sobre la "supuesta práctica de crímenes contra un ministro de Estado”.

Silveira asegura que el sitio Intercept Brasil filtró irregularmente información que se consiguió de manera ilegal de celulares pertenecientes a los miembros de la investigación de Lava Jato y Sergio Moro.

