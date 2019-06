14/06/2019 - conferencias/charlas

Realizaron colecta por Día Mundial del Donante de Sangre

Por el Día Mundial del Donante de Sangre, la plaza Independencia congregó a los tucumanos para dialogar, informarse y convertirse en donantes voluntarios. También, pudieron registrarse como futuros donantes de médula ósea y compartir un acto conmemorativo desarrollado por representantes de FEDEH (presidente Ana María Juárez de Cruz Prats y la secretaria de la institución, Marta Ternavasio).

Sobre esto, el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Gustavo Vigliocco dijo: “Es una colecta muy importante a la que invitamos a todos los tucumanos a que se sumen, que se solidaricen. Demostrar que queremos al prójimo y que desde el Siprosa estamos para cuidar al que lo necesite. Donando sangre se salvan muchas vidas, en las cirugías, accidentes, y otras circunstancias. Estamos muy bien en donación de órganos en Tucumán, a nivel nacional está en la cabeza, el hospital Padilla es el que más órganos dona en toda la Argentina”.

Por su parte, la directora del Banco de Sangre de la provincia Felicitas Agote, expresó que quieren que cada vez haya más donantes voluntarios. “En la provincia tenemos mucha gente solidaria pero siempre se está esperando la necesidad para donar, queremos cambiar esa mentalidad y que la gente se acerque habitualmente. Hemos notado que aumentó la cantidad de donantes voluntarios sobre todo por la salida del Banco a la comunidad, aumentamos la cantidad en las colectas externas. En lo que va de este año calculamos que con la colecta de hoy, llegaremos a los 1000 donantes. Nos gustaría que ese número mejore, en el total de donantes eso representa el 20 por ciento de donantes voluntarios”.

En primera persona

Agustín (21 años): “Desde los 17 años quería donar sangre, y con este evento me motivé más. Por eso me llegué a donar, para poder salvar vidas. El mensaje que les dejo a los jóvenes es que ayuden, esto de donar sangre es importante porque hay muchas personas que lo necesitan. Tuve la experiencia de estar ahí y que un paciente no tenga un donador simplemente porque no se encontraba su tipo de sangre. Sí volvería a donar. Con donar dos veces al año está perfecto”.

Sofía (25): “Me siento muy feliz porque es la primera vez que dono sangre, es algo que quería hacer hace tiempo. Aproveché justamente porque uno de mis profesores nos alentó a que viniéramos hoy a la colecta. Es algo muy importante poder ayudar a las personas”.