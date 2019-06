13/06/2019 - Chile

Piñera cambia, pero se derrumba

- El presidente de derecha Sebastián Piñera concretó hoy su segundo ajuste de gabinete y cambió a los titulares de seis carteras, en medio de sondeos que revelan una merma en los respaldos ciudadanos.

La decisión la adoptó cuando las encuestas arrojan los más bajos niveles de aprobación entre 28%-29%, muy distante del 53% con el cual recuperó La Moneda en marzo de 2018.

El mandatario sacó al escritor Roberto Ampuero, de controvertida actuación al frente de las Relaciones Exteriores y nombró en su reemplazo al ex ministro de Justicia de su primer gobierno y ex rector, Teodoro Ribera. Lo mismo hizo en Salud recurriendo a quien estuviera en esa misma cartera, Jaime Mañalich; hizo un enroque en Obras Públicas poniendo a su titular, Juan Andrés Fontaine, en Economía y al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en Obras Públicas. En Desarrollo Social debuta Sebastián Sichel.

Aceptó las renuncias de los criticados ministros de Economía, José Valente, y de Energía, Susana Jiménez, designando a Fontaine y Juan Carlos Jobet, respectivamente.

No tocó a su estrecho comité político, pese a las críticas que ha recibido la ministra portavoz de La Moneda, Cecilia Pérez, a quien auguraban su despedida por los problemas de comunicación que se observan en el gobierno.

Tampoco afectó al experimentado Ministro de Interior, Andrés Chadwick, el hombre de mayor peso político en el gabinete que desde noviembre de año pasado ha debido enfrentar fuertes cuestionamientos tras el asesinato del comunero indígena mapuche, Camilo Catrillanca, y su política de seguridad ciudadana.

El presidente Piñera dijo en la ceremonia de cambio de gabinete que este año ha sido de mayores exigencias producto de que "la economía mundial" y "el comercio mundial está cayendo situación que no ocurría hace mucho tiempo. El cobre ha bajado, y los productos que importamos han subido, existe una guerra comercial y tecnológica desatada entre dos gigantes, EEUU y China".

"Pero también -alegó- hemos debido enfrentar dificultades en el frente interno, que proviene de ciertos sectores, y que ha impedido que una agenda modernizadora pueda avanzar y ver la luz del sol".

Destacó los proyectos congelados en el Congreso -donde el oficialismo no tiene mayoría- tributarios, la modernización del Estado, la reforma a las pensiones, a la legislación laboral, a la salud y educación. Desde el izquierdista Frente Amplio, el diputado y ex dirigente estudiantil, Gabriel Boric, criticó la falta de autocrítica del Gobierno, donde "todos los problemas los atribuye a la oposición o al escenario externo". Boric consideró que al no alterar el comité político, se ratifica que "no habrá cambio de rumbo".

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, dijo no entender el cambio de gabinete. "No hay cambio en el comité político ni en Educación. Los problemas no pasaban por Desarrollo Social ni Obras Públicas", apuntó. El timonel del también opositor Partido Por la Democracia y ex canciller, Heraldo Muñoz, comparó el nuevo gabinete con "la Selección Chilena, traer a aquellos que le brindaron a Chile buenos resultados y el Presidente quiere tener a aquellos que tuvo en su primer gabinete", en alusión a Mañalich y Ribera.

Roberto Ampuero al salir de la Cancillería comentó que "vuelvo a lo de siempre, que es lo mío, a la escritura. Ha sido un gran honor", expresó el autor de "Los amantes de Estocolmo", "El último tango de Salvador Allende" y "Diálogos de conversos".

(ANSA).