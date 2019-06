13/06/2019 - EDUNT

Lanzaron Concurso de Colecciones Especiales sobre Tucumán: Memorias en conflicto y Ficciones

En la sala del Honorable Consejo Superior se llevó a cabo el lanzamiento de la III Convocatoria del concuso Colecciones Especiales de la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (EDUNT) y que permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre.

La presentación contó con a presencia del rector y el vice, José García y Sergio Pagani; la directora de EDUNT, Rossana Nofal y Analía Gerbaudo, quien está a cargo de la dirección de la colección "Ficciones".

"Este momento es muy importante porque damos cuenta también de una gestión sostenida durante cinco años que significó reconfigurar el catálogo editorial", señaló Nofal.

A las cuatro ediciones iniciales se sumó la idea de una colección con director externo, con una comisión de admisión que valida los escritos y con jurados que aprueban cuales van a ser los textos para la publicación final con el sello editorial.

También se presentaron dos libros producto de la primera convocatorioa. Se trata de una investigación de Diego Nemec sobre los pueblos de la guerra y los pueblos de la paz, que tiene que ver con los pueblos del Operativo Independencia; y la novela de Juan Ángel Cavaleiro, "Masacre en Lastenia".

El arte de tapa es de Gerardo Rodríguez, la edición, la maquetación se hizo en EDUNT. "Hemos avanzado en la profesionalización de nuestros productos.

Ya desde el año pasado, cuando también acreditamos la marca Tucumán para nuestros libros, organizamos un corredor simbólico por el cual nuestros libros circulan buscando autores y buscando lectores incluso en otras geografías", agregó.

A su vez, la Doctora Gerbaudo valoró que la convocatoria sea de carácter nacional porque le da "mucha importancia, sobre todo a la persona premiada porque sale dentro de un conjunto de trabajos que tienen un amplio espectro".

"No sólo son trabajos que se circunscriben en un espacio chico, sino que es una convocatoria nacional sobre un tema particular que además convoca a desarrollar, en el caso de la novela premiada, un tema muy interesante porque vuelve sobre cuestiones tienen que ver con Tucumán", dijo.

Gerbaudo comentó que lo que le interesó sobre la novela "Masacre en Lastenia" es el modo en que el autor describe los lugares. "Uno no puede no imaginarse determinadas zonas. Es como que la literatura le agrega a la realidad algo que la realidad no tenía. Y genera un juego de imaginación muy divertido", añadió.

El autor del libro, Juan Ángel Cabaleiro, contó que se trata de una novela policial clásica en la que hay un crimen, un investigador y una resolución, con la característica de que todo ocurre en Tucumán.

"Hay un contexto histórico que se refiere a la dictadura militar. Luego la historia avanza hacia el año 1999 e involucra otros hechos reales de la política tucumana. Aparecen personajes reales de la política tucumana, como el Malevo Ferreyra, por ejemplo. Es una novela policial tucumana que sigue la línea del policial clásico", explicó.

Cabaleiro ponderó la idea de que esté a la venta en Tucumán, en este caso en la sede de EDUNT (Crisóstomo Álvarez 883) y que esté accesible para el público tucumano.

"No es una obra para especialistas, ni una obra intelectual, es una obra para aquellos lectores poco frecuentes, que se enganchan con la lectura y que se enganchan con la historia", precisó.