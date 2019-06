AMPLIAR Jovenes para la renovación politica del MAS

07/06/2019 - Renovación

Morales pide que candidatos a asambleístas del MAS sean jóvenes con "capacidad de debate"

El presidente Evo Morales pidió el viernes que los nuevos candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) a diputados y senadores, para la gestión 2020-2025, sean jóvenes "con capacidad de debate" para afrontar la lucha ideológica que se libra, con miras a las elecciones generales pautadas para el 20 de octubre.

Detalles.

"Ayúdenme a seleccionar nuevos asambleístas, repito nuevamente, con capacidad de debate, porque es una batalla ideológica, una guerra de ideas", dijo en el marco de la inauguración del III Ampliado de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", que se realiza en Cochabamba.

Morales explicó que los elegidos necesitan capacidad para debatir porque "es preciso poner las ideas del pueblo, de los pobres", frente a las consignas del imperialismo norteamericano.

"Esa es nuestra lucha, aquí no hay nada que inventar. No solamente los ricos pueden tener su partido. No solamente los imperios norteamericanos pueden tener políticas económicas para las transnacionales, para concentrar el capital en pocas manos", sentenció.

Recomendó, asimismo, que entre los seleccionados estén personalidades y jóvenes de los sectores sociales, que tengan "mucha conciencia social, con mucho compromiso con la patria".



"Están organizándose impresionantemente los jóvenes, llamados Marcelo Quiroga, Luis Espinal, Socialistas, Guevaristas, Solidarios, Igualitarios, tantos grupos", enfatizó.

El mandatario manifestó, por último, que esa tarea se cumpla bajo la consigna de que los sectores sociales del MAS se unan siempre política y electoralmente "para liberarnos en la parte económica, la parte política, pero también la parte social y cultural".