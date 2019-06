AMPLIAR Huawei, en el ojo de la tormenta con EEUU (foto: ANSA)

07/06/2019 - Disputa

Vicepresidente brasileño, Mourao respalda a Huawei

El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, declaró su respaldo a la radicación de la gigante de telecomunicaciones chinas Huawei, que está en el centro de la guerra comercial entre Beijing y Washington.

Detalles.

Consultado sobre imponer restricciones a la firma china Mourao respondió "no aquí no, en nuestro gobierno no, el presidente (Jair Bolsonaro) no dijo eso para mí en ningún momento porque somos un país que necesita ser integrado digitalmente".

El general Mourao explicó, en entrevista al diario Valor, que la gigante china puede contribuir a mejorar el sistema de comunicaciones en Brasil donde "a 50 km de Brasilia ya no se puede hablar por teléfono".

No es la primera vez que el vicepresidente manifiesta su apertura hacia Huawei aliada a una disposición de profundizar las relaciones con China a pesar de las resistencias del presidente Bolsonaro.

En su reciente visita a Beijing y Xangai Mourao declaró que Brasil tiene que ser neutral en el conflicto entre Estados Unidos y China sobre Huawei.

En la entrevista con Valor el vicepresidente reconoció divergencias dentro del gobierno frente a un tema que ya fue tratado por Bolsonaro y Donald Trump en marzo pasado en la Casa Blanca.

"Yo se que el presidente Trump alertó al presiente Bolsonaro sobre Huawei, y cuando yo me reuní con el presidente de Huawei le dije que tiene que crear un ambiente de confianza" para tener más presencia global, señaló Mourao.