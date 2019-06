06/06/2019 - Junta Electoral

Sugieren no entrar al cuarto oscuro con celulares

La Junta Electoral Provincial (JEP) anunció una serie de medidas de seguridad que se implementarán el próximo domingo en el marco de las elecciones provinciales. Uno de los puntos plantea la sugerencia de evitar celulares y cámaras filmadoras en el cuarto oscuro.

Desde la JEP, integrada por Daniel Posse, Washington Navarro y Estela Giffoniello, señalaron que las medidas apuntan a garantizar la paz y la tranquilidad durante los comicios. A tal fin, indicaron que se instruyó a las fuerzas de seguridad sobre la obligación de prevenir e investigar cualquier ilícito electoral, como las prácticas clientelares o el fraude. "Cualquier práctica destinada a condicionar o alterar la voluntad del elector en el marco de los comicios, no sólo es contraria a los valores democráticos, sino también a las normas legales que regulan y protegen el funcionamiento de nuestro sistema democrático", destacaron desde el organismo.

Qué prácticas son consideradas "irregulares"

Desde la JEP señalaron que son irregulares: la presentación de DNI falso al momento de votar; sustraer o destruir boletas o urnas durante el acto comicial; adulterar certificados y actas de mesa o telegramas; reemplazar boletas de votación oficializadas por votos no oficializados; retener el documento para evitar que el elector vote; amenazar a un elector para que no vote; u obligar a un elector a votar por un determinado candidato. Asimismo advirtió que también es ilícito amenazar a los electores con suspender los beneficios de programas sociales si no emiten el sufragio a favor de un candidato, partido político o frente; quien votare por otro utilizando un DNI falso; y falsear los datos en las actas y certificados de escrutinio.

También solicitaron que la población denuncia ante ese organismo, la Policía de la provincia, la Fiscalía de Instrucción de turno y las Oficinas de Recepción de Denuncias del Ministerio Público Fiscal en los Tribunales de Capital y Centros Judiciales de Monteros y Concepción en caso de detectarlas. Asimismo, recordaron que las denuncias falsas serán sancionadas.

Qué pasa si hay un corte de luz

"Si hubiera un corte de energía durante el escrutinio de mesa, las autoridades de mesa deberán suspender el escrutinio, cerrar la urna y trasladarla con custodia de la Gendarmería al lugar que indique la Junta Electoral Provincial, adonde se realizará el escrutinio correspóndiente", detalló la JEP en el comunicado.

¿Sin celulares en el cuarto oscuro?

Si bien el comunicado no expresa explícitamente una prohibición, señala que "la Junta Electoral recomendó también a los electores que no ingresen al cuarto oscuro con celulares, cámara de fotos o de filmación “ante la posibilidad de que puedan registrar las firmas de las autoridades de mesa y fiscales estampadas en los sobres o filmar el momento en que introducen el voto en el sobre” completando así conductas irregulares sancionadas por la ley".

También se solicitó a las autoridades de mesa que “controlen exhaustivamente que las firmas consignadas en los sobres sean las propias”. Lo mismo corresponde para el momento en el que el votante ingrese el sobre en la urna.

Estrictos con las firmas en los padrones

Desde la Junta también recordaron a las autoridades de mesa que sí o sí el elector debe firmar el padrón antes de hacerle la entrega del comprobante. Si el votante se negara a firmar el hecho debe constar en actas.

Qué está prohibido en el marco de las elecciones

"No se pueden hacer reuniones de electores, abrir locales partidarios ni entregar boletas electorales en un radio de 80 metros alrededor de las escuelas donde se vota; tampoco se pueden hacer espectáculos de cualquier tipo hasta tres horas después del cierre del comicio el 9 de junio por lo que la JEP podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción", destaca el comunicado. "Tampoco se puede portar armas, usar divisas, banderas u otros distintivos desde 12 horas antes del inicio de los comicios y hasta tres horas después del cierre, a las 18", agrega el texto.

Tampoco se puede hacer proselitismo público publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes de los comicios y hasta tres horas después del cierre del acto electoral. "Los fiscales generales o de mesa de los partidos políticos tampoco podrán hacer control de asistencia de electores a la votación en un radio de 80 metros de las escuelas donde se sufrague", indicó la JEP.