AMPLIAR Manzur junto a Fernández

05/06/2019 - Sanatorio Otamendi

Manzur visitó a Fernández quien le expresó su apoyo

Alberto Fernández aseguró que está "espléndido". Aprovechó para recibir al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que lo invitó a Tucumán a celebrar este domingo lo que consideró "su seguro triunfo". Se espera que hoy le den el alta.

El precandidato presidencial Alberto Fernández está "espléndido". Así lo afirmó ayer mientras permanece internado en el sanatorio Otamendi. El ex jefe de Gabinete aseguró que los estudios que se realizó "fueron normales". De todas formas reconoció que tuvo "una fuerte inflamación en la pleura" que le provocó "un dolor muy feo" que está vinculado a ún episodio similar que vivió en 2008. La internación, que culminará hoy, no le impidió mantener algunas reuniones como la que tuvo con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que este domingo buscará la reelección. "Vi a un hombre cabal, fuerte, preparándose para ser el presidente de los argentinos", aseguró el tucumano quien invitó a Fernández a que viaje a la provincia para acompañarlo en lo que consideró un seguro triunfo.

Fernández se mantuvo activo. A primera hora dio una entrevista radial en busca de aclarar su estado de salud y desmentir las noticias falsas que pululaban en los principales portales. Luego mantuvo un extenso encuentro con Eduardo "Wado" de Pedro, con quien delinea la estrategia de campaña pero también hablaron sobre el estado de las negociaciones con el Frente Renovador. El diputado, en el esquema organizado por Fernández, es uno de los que lleva adelante las conversaciones con Sergio Massa.

"El lunes tuve un día muy agitado con mucha tos y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura. Me hicieron un chequeo integral, la inflamación en la pleura es un dolor muy feo", dijo Fernández en Radio Continental. Luego advirtió que la campaña "no me estresa" e indicó que "soy un hombre que vivió toda su vida haciendo esto. El descuido fue no haberle prestado atención a la tos todo este tiempo", reconoció. Para evitar más rumores, el precandidato presidencial describió los estudios que le hicieron: "Un ecodopler en todos lados para ver cómo estaban las arterias y análisis de sangre y orina, un chequeo general. Todos los resultados fueron normales, no tuve ninguna embolia pulmonar, siempre estuve en un cuarto normal. Jamás tuve fiebre", agregó el candidato para aclarar la información falsa que circuló en las últimas horas.

Poco después del mediodía llegó hasta el Otamendi el gobernador tucumano quien también es médico. Ambos mantuvieron un encuentro de unos 40 minutos donde se dispensaron elogios y la convicción de que el peronismo retornará al gobierno.

"No tengo duda que serás el próximo presidente", afirmó Manzur a un relajado Fernández durante una charla que fue filmada para después ser distribuida. "Todos tenemos que ayudar, unir al peronismo y deponer actitudes personales. Hace falta el peronismo para revertir la tragedia que está viviendo la Argentina con las economías regionales destruidas y sin respuesta", aseguró el tucumano que el próximo domingo tendrá elecciones donde buscará renovar su condición de gobernador. "La única oportunidad que tenemos es con el peronismo unido", insistió mientras Fernández asentía. "Veo el esfuerzo que estás haciendo junto a Cristina. Es enorme y creo que todo el peronismo se va a sumar, los que nos sentimos peronistas no podemos tener más diferencias que las que tenemos con el gobierno nacional", dijo.

"Contá conmigo. En Tucumán te quieren mucho", dijo y aclaró que "a Cristina la quieren mucho, mucho, mucho", aseguró Manzur.

Fernández coincidió en el rol que le cabe al peronismo y señaló que "hay que dejar de lado las diferencias porque ellas permitieron que se instale un gobierno que castiga a los argentino y debemos comenzar a pensar en tener un gobierno que integre todos. Tengo la certeza de que se puede lograr este objetivo", indicó el precandidato presidencial y le agradeció el respaldo. Manzur aprovechó y lo invitó para que lo acompañe el domingo.