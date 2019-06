04/06/2019 - Semana ingeniería

Manzur proyectó acuerdos con referentes de la ingeniería mundial

En el marco de la Semana de la Ingeniería, que se lleva adelante desde ayer en todo el país, el gobernador Juan Manzur recibió esta tarde en Casa de Gobierno al decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Fabián Soria, y a un destacado grupo de disertantes que llegaron desde distintos lugares del mundo para participar en actividades organizadas por la UTN.

Del encuentro también participaron el inventor del email, Shiva Ayyadurai, de la Masachusets Institute of Technology (MIT); Reza Derakshani, inventor del reconocimiento óptico, de la University of Missouri Kansas City; Sandra Marin, (quien explicó en español el proyecto de Derakshani); Travis Fields, especialista en drones, de la University of Missouri Kansas City; Shawn Herrington, estudiante de Doctorado y ayudante de Travis en la University of Missouri Kansas City; Mohsen Eshraghi, de Calstate Los Angeles; el coordinador de Relaciones Internacionales de la UTN, Fabián Neiman; y el ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lichtmajer.

Es un gran honor, Tucumán me recuerda a mis propios orígenes en India. La gente tiene un gran corazón, una increíble visión y quiere que su país crezca. Fue fundamental estar con el gobernador porque me recordó por qué yo decidí incursionar en ciencia y tecnología, y es para ayudar a la gente del mundo, hacer que prosperen. Su visión en cuanto a la educación es la misma visión con la que abuelos y bisabuelos me criaron. La educación es la llave para salir del sufrimiento”, afirmó Ayyadurai tras el encuentro.

El reconocido científico expresó su voluntad rubricar acuerdos con la Provincia, luego de la charla mantenida con el gobernador. “Realmente deseo firmar convenios que integren al gobierno, a los académicos, a la industria, y también a la tecnología del siglo XXIII, usando la fuerza de Tucumán, que es el jardín de Argentina, para crear una integración vertical, por ejemplo en el caso de los limones y las naranjas, que tienen muchas moléculas de los que se puede trabajar mucho en el campo médico”.

En este sentido, Ayyadurai agregó: “He creado una tecnología, del Instituto de Tecnología de Masachusets, que enseña como combinar estas moléculas para mejorar esta medicina en el campo de la medicina natural. Mi visión es que Tucumán es el centro de biofarmacéutica para la medicina natural. Tucumán tiene todos los ingredientes. Está la visión del gobernador, del decano y el apoyo de los jóvenes estudiantes que están ansiosos de aprender, y está la industria agrícola. Si combinamos todos los factores, algo muy poderoso se puede realizar y como esto no hay en otra parte del mundo“.

“Nos sentimos muy honrados con las visitas y la decisión del gobernador”

“Estamos muy felices con esta Semana de la Ingeniería, es una semana muy intensa con muy buenos expositores. Y además porque pudimos traer gente de esta talla, que vienen con la intención de querer trabajar con nuestros estudiantes, investigadores, docentes, con hechos concretos. Por ejemplo, le propusieron al gobernador, y al gobernador le pareció muy bien, invertir en temas de investigación que son propios de los recursos naturales que tiene la provincia, como el limón por ejemplo; cuánto puede ayudar a la población los distintos ingredientes que fueron descubiertos recientemente por MIT y que ellos mismos quieren trabajar con nosotros, porque la materia prima está en Tucumán”, expresó el decano Soria, luego del encuentro mantenido con el mandatario y los científicos. “Nos sentimos muy honrados con las visitas de estas personas pero también con la decisión del gobernador de apoyar este tipo de investigaciones“, aseguró.

En tanto que Lichtmajer expresó que “nuevamente, el gobernador Manzur está profundizando la vinculación y proyección de Tucumán al mundo, en este caso con la ingeniería del más alto nivel, de distintas ciudades y universidades estadounidenses, en el marco de la semana de la ingeniería que lleva adelante la UTN”. “Claramente con la visión de que la ciencia puede, debe y va a mejorar la vida de las personas. En ese sentido, se ratifica la política de apoyo a la ciencia y tecnología, de apoyo a las universidades locales. El gobierno debe actuar como facilitador para que nuestras universidades se vinculen con universidades del mundo y de esa forma la ciencia mejoren la vida de las personas”, afirmó el ministro.