03/06/2019 - Desechan culebrilla

Alberto Fernandez quedó internado en observación en Sanatorio Otamendi

El candidato del Frente con Todos, quedó internado en observación ante un cuadro de una persistente tos desde hace dos semanas. El jueves estoy de nuevo trabajando.

Detalles.

Alberto Fernández quedó internado en observación por 48 horas en el Sanatorio Otamendi y en su entorno aseguran que es un cuadro menor.

"Tiene algo menor en la pleura pero ya le dan trato de paciente VIP y lo llenan de estudios", dijeron a LPO en el entorno de Fernández.

"Vengo con una tos persistente desde hace 15 días", reveló el exjefe de Gabinete en diálogo con el periodista Marcelo Zlotogwiazda en C5N. "Hablé con mi médico de cabecera que es un director médico del Otamendi, donde me atendí toda mi vida y me dijo que venga a hacerme estudios", agregó. Fernández anticipó que quedará internado por 48 horas para hacerse un estudio exhaustivo de su salud. "Estoy encarando una campaña y me parece bueno hacerlo ahora", indicó. El exfuncionario aseguró que no se trata de un problema de gravedad, aunque reconoció que el cuadro de tos persistente le generó preocupación dado que tiene el antecedente de un coágulo en uno de sus pulmones.

Previamente corrieron versiones que indicaban que Fernández había sufrido una erupción con ampollas a raíz de un cuadro de estrés.

Fernández habló anoche desde el Otamendi con Marcelo Zlotoviazda del Programa Desafio 2019, en C5N y dijo que hace dos semanas tiene una tos "muy persistente" por la que decidió hacerse un chequeo. "No hay ni herpes, ni culebrilla, ni nada de eso", explicó.

"Seguramente el jueves estaré a full con la campaña", anticipó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.