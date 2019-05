30/05/2019 - EE. UU.

Para Trump, el ataque es la mejor defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó hoy que fue víctima del "mayor acoso presidencial en la historia", y consideró al fiscal general Robert Mueller "un verdadero opositor".

Durante una charla con reporteros en los jardines de la Casa Blanca, Trump dijo que Mueller, quien ayer dio por concluido su trabajo de dos años para investigar la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, nunca debería haber sido elegido como abogado especial.

"Quería ser director del FBI", dijo. "Mueller nunca debió haber sido elegido; quería el puesto del FBI y no lo consiguió, y luego fue elegido como asesor especial", añadió Trump.

"Creo que Mueller es un verdadero anti-Trump", señaló el mandatario poco antes de abordar un helicóptero para hacer una visita a Colorado.

Según el gobernante, el fiscal especial "nunca debió haber sido designado" para llevar a cabo la investigación y lo calificó como "altamente conflictivo". En sus conclusiones, el informe de Mueller determinó que no hay pruebas de nexos entre el entorno del equipo electoral de Trump y Moscú, aunque no alcanzó una conclusión sobre un posible delito de obstrucción a la Justicia por parte del presidente.

Alegó, además, que el abogado especial "habría presentado cargos" contra él en la investigación de Rusia si hubiera "algo", pero que "no había cargos que presentar".

Trump calificó además el juicio político como "palabra sucia, asquerosa, asquerosa".

"Rusia no me ayudó a ser electo. Yo fui electo", subrayó el republicano de 72 años. "Rusia no me ayudó en absoluto, en todo caso, ayudaron a Hillary (Clinton). Todo se trata de Rusia, Rusia, Rusia: resultó ser un engaño:.

Antes de despedirse de la prensa en los jardines de la Casa Blanca, el republicano manifestó que "es un período muy triste para este país", pero que al final considerará "que lo que está sucediendo ahora es uno de" sus "mayores logros".

Esta mañana Trump había tuiteado que él era víctima del "mayor hostigamiento presidencial de la historia".

"El mayor acoso presidencial en la historia", tuiteó hoy el mandatario. "Después de gastar 40 millones de dólares en dos años oscuros, con acceso ilimitado, personas, recursos y cooperación, el muy conflictivo Robert Mueller habría traído cargos, si hubiera tenido algo".

"Pero no había cargos que traer!", subrayó el presidente Trump.

"Rusia, Rusia, Rusia! Eso es todo lo que oíste al principio de este engaño de caza de Brujas… Y ahora Rusia ha desaparecido porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayude a ser electo", continuó el republicano de 72 años.

Trump continuó que "fue un crimen que no existía", y reiteró que Mueller "tampoco encontró obstrucción".

"Acoso presidencial!", destacó.

El miércoles, por primera vez desde que inició su investigación, Mueller habló en público y, al tiempo que dio por cerrado su trabajo, dejó en manos del Congreso la posibilidad de seguir un proceso a Trump por obstrucción a la Justicia en este caso.

Los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, están divididos sobre las posibles implicaciones políticas que tendría abrir un juicio político por este caso de cara a las elecciones del próximo año.

Mueller dijo que si los investigadores hubieran llegado a la conclusión de que Trump "no cometió un crimen", lo hubieran dicho. (ANSA).