28/05/2019 - Transferencia

Bolsonaro envía tropas Manaos por masacre de presos

Funcionarios de seguridad de Brasil dijeron ayer martes que transferirán a instalaciones federales más seguras a varios presos responsables de una serie de matanzas ocurridas en los últimos días en prisiones.

Detalles.

La decisión es para aliviar la tensión en las cárceles en el estado de Amazonas, en el norte del país, donde murieron 55 reos en dos días de reyertas en cuatro diferentes instalaciones.

Un portavoz del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública confirmó el martes a The Associated Press que los responsables de los asesinatos en las prisiones serán transferidos. No quedó claro de inmediato cuantos presos serán trasladados.

El ministro de Justicia Sergio Moro dijo el lunes que enviará un equipo federal a Amazonas para reforzar la seguridad dentro de las prisiones. En el 2017, unos disturbios de varias semanas en el norte de Brasil dejaron más de 120 muertos.

Todos los cuerpos encontrados ayer pertenecían a hombres que habían sido asfixiados dentro de sus celdas por sus adversarios, informó Vinicius Almeida, titular de la Secretaría de Adminitración Penitenciaria.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública federal, Sergio Moro, informó este martes que ya "están a camino" de Manaus efectivos de la Fuerza de Tareas de Intervención Penitenciaria, haciendo lugar a un pedido del gobernador amazonense Lima.

"Vamos a poner a disposición celdas en los presidios federales para que sean transferidos los líderes involucrados en estas masacres", reportó Moro a través de Twitter.

La crisis iniciada este domingo estaría motivada en la disputa de facciones de la organización La Familia del Norte, que controla el narcotráfico en la zona, consignó hoy el diario Estado de San Pablo.

Mientras tanto familiares de los presos se encontraban en la noche de ayer aguardando informaciones sobre la situación de los sobrevivientes en el complejo Jobim y demandaron la presencia de organizaciones de derechos humanos.