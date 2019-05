28/05/2019 - Huelga

Habrá alto acatamiento al paro nacional en Tucumán

No habrá transporte público, se adhieren los gremios docentes estatales y privados; la UOCRA y trabajadores del comercio.

Transporte: servicio interrumpido, de 0 a 24.

El titular de la CGT-Tucumán, Marcelo Sosa, confirmó que mañana se llevará a cabo una jornada de protestas. “Exigimos que se modifique la acelerada decadencia de la economía”, explicó. Obreros de la construcción también adhieren, afirmó David Acosta (Uocra).

El titular de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en Tucumán, César González, confirmó la adhesión a la medida. “Se paraliza el transporte público en todo el país, tanto urbano como metropolitano”, indicó. La medida de 0 a 24, por lo que los traslados en marcha llegarán a destino.

Clases: adhieren estatales y privados

David Toledo, de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), indicó que adhieren a la medida, en el marco de la decisión adoptada por Cetera. También lo confirmó Bernardo Beltrán, del Sindicato Argentino de Docentes Privados, aunque con una aclaración. “Hay docentes de privados que no adhieren al paro por decisión propia, y eso es respetable. Pero no así que empleadores presionen para que los docentes asistan, incluso cuando no concurrirán alumnos”, añadió. Diego Toscano, de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT, indicó que mañana se movilizarán a la plaza Independencia, en estado de asamblea.

Comercio

El titular del Sindicato de los Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), Roque Brito, indicó que están adheridos a la medida tomada a nivel nacional. “Todos conocemos el estado de situación actual”, advirtió.

Estatales: sin asueto, con justificaciones

La Administración Central de la Provincia no adherirá al paro ni decretará asueto mañana, informaron en la Casa de Gobierno. Fuentes oficiales advirtieron que sí estarán justificadas -no se descuenta el día ni afecta el presentismo- los empleados que residan a más de 20 cuadras o que puedan acreditar razones de fuerza mayor que impidan su asistencia. Las actividades en la Casa de Gobierno se desarrollarán de modo habitual.