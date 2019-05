AMPLIAR Maduro con el PSV

27/05/2019 - Con oposición

Maduro: Estamos en Noruega porque creemos en el diálogo

El presidente venezolano Nicolás Maduro reafirmó la voluntad de diálogo del gobierno, cuyos representantes se encuentran en Noruega como parte del diálogo con la oposición.

Denuncia de Maduro Maduro en una reunión con el alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) denunció el saboteo a 10 embarcaciones con suministro de gasolina que vendrían al país, como parte de la persecución derivada de las sanciones que aplica Estados Unidos (EE.UU.) contra la nación suramericana.

Detalles.

"A donde haya que ir para hablar de paz, ahí estaremos nosotros de primero trabajando (...) Diálogo sí, intervención militar gringa no, esa es nuestra consigna", expresó el mandatario.

La delegación del gobierno está liderada por el viceministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; el canciller Jorge Arreaza y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

Asimismo, el mandatario denunció nuevamente el bloqueo y asedio internacional de Estados Unidos, que ha sido impuesto de distintas formas para obstaculizar el abastecimiento al país.

El mandatario denunció que además del robo de dinero, que suma unos 30.000 millones de dólares, mandan a asediar los barcos que deben llegar a Venezuela con alimentos, gasolina u otros insumos.

"Cuando no nos roban el dinero, nos persiguen los barcos. La semana pasada nos sabotearon 10 barcos con gasolina para que no llegara a costas venezolanas (...) Los barcos que traían los CLAP complementarios fueron saboteados y no salieron de los puertos desde donde debían salir", relató el presidente.