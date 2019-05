AMPLIAR Los fundadores de Chile, 1854. Una obra del pintor alemán Otto Grashof en donde aparecen los llamados 'padres de la Patria'

Piñera decide que la enseñanza de Historia sea materia optativa

El Consejo Nacional de Educación de Chile (CNED) decidió que la materia Historia deje de ser obligatoria y pase al rango de "opcional" en los dos últimos años de la Enseñanza Media, en polémica medida.

Detalles.

En la nueva malla curricular, el ente gubernamental estableció seis asignaturas obligatorias en Tercero y Cuarto Medio: Lengua y Literatura; Matemática; Inglés; Filosofía y Ciencias para la Ciudadanía y Educación Ciudadana.

"Esta reforma es la más sustantiva para estos grados desde 1998", destacó Pedro Montt, presidente del CNED.

Educación Ciudadana, que será impartida por los profesores de Historia, es un ramo inédito y apunta a que los jóvenes "reflexionen sobre las ventajas y límites del sistema político en una sociedad globalizada", explicó al sirio El Mercurio, María Jesús Honorato, jefa de Currículum y Evaluación de la cartera.

La carga académica de 42 horas se mantendrá y dentro de ella hay dos horas en las que el alumno podrá optar entre Religión, Educación Física, Artes o Historia. Además, los colegiales de la modalidad científico-humanista tendrán que escoger seis ramos de profundización entre 27 posibilidades que van desde Geometría hasta Expresión Corporal.

La Premio Nacional de Historia 2018, Sol Serrano, expresó que el cambio "es un impacto que como primera reacción me desconcierta y me llena de dudas". Aclaró al diario La Tercera que "la elaboración del nuevo currículum ha sido una tarea larga en que han trabajado equipos competentes de dos gobiernos distintos (Michelle Bachelet y Sebastián Piñera)" y debe haber un razonamiento que no se conoce. Estimó como "buena señal" que Educación Ciudadana sea impartido por profesores de Historia, aunque apuntó que "no puede ser como la antigua educación cívica, que era básicamente derecho constitucional, sino que debe comprender muchas dimensiones". "Principalmente la histórica porque la ciudadanía lejos de ser una abstracción, es una construcción histórica que ha sido muy difícil y es muy nueva en su sentido democrático. Qué son 200 años! Si esa formación no está encarnada en la acción de sujetos históricos, pierde su mayor valor que es que los alumnos se sientan parte de esa construcción y por lo tanto comprometido con los principios básicos de la convivencia social", comentó. El decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, observó en una primera lectura como positivo que se confirme la obligatoriedad de filosofía, "por el carácter crítico que la disciplina conlleva".

"Pero me parece crítico que se quite obligatoriedad a historia, porque los estudiantes requieren herramientas para entender el presente que está sujeto a cambios enormes que vive el mundo". Para el historiador y escritor, Jorge Baradit, "esta es una decisión más de gobiernos tecnócratas hacia la destrucción de la educación. La educación debe tender a construir una mejor persona no un técnico operador aunque sea de primer nivel". Argumentó que "la Historia es la base para la identidad y esa identidad construye persona política, y esa persona es la que opera en la sociedad buscando un mejor destino, presionando en un sentido o en otro, construyendo país desde abajo".

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió a través de Twitter que "la totalidad de los conocimientos y habilidades de Historia están distribuidos desde 1ero básico a II medio, y en III y IV medio se agrega la asignatura Educación ciudadana".

Con más opciones, afirmó, los alumnos podrán motivarse mejor "y favorecer una transición hacia la educación superior". Insistió que "el esfuerzo está en formar estudiantes que sepan desenvolverse como ciudadanos responsables, capaces de comunicarse efectivamente, y desarrollar habilidades para el siglo XXI". Ante la polémica, el presidente del Consejo Nacional de Educación salió a aclarar que el ramo de Historia no desaparece, sino que queda integrado en tres asignaturas de profundización (Comprensión histórica del presente; Geografía, territorio y desafíos socio-ambientales; y Economía y sociedad), que además de cierta forma están vinculadas al ramo de Educación Ciudadana.

Hace tres años, bajo el gobierno de Bachelet, el retiro de filosofía de la malla levantó una polvareda que hoy permitió que esté como obligatoria.