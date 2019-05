23/05/2019 - En General

En el Registro Civil se podrá realizar el DNI inclusivo

En los próximos días el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas implementará el DNI inclusivo. Personal de todas las delegaciones de la provincia fueron capacitadas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Considerando de suma importancia este nuevo servicio, la directora, Carolina Bidegorry, dijo que desde el año pasado vienen trabajando con el DNI Inclusivo. “Está dirigido a la población más vulnerable, que es la gente que tiene problemas con su documentación”, explicó

Bidegorry sostuvo que pueden ocurrir varios casos. “Por ejemplo personas que son infractores a la mayoría de edad, aquellos que no recuerdan el número del DNI, mujeres y varones que no recuerdan dónde nacieron o donde están inscriptos pero saben fehacientemente que están porque se los había contado o aquellos que no tienen papás para acompañarlos a realizar su documento y son menores”.

En ese sentido agregó que “son múltiples las situaciones que aquejan a los tucumanos y que hoy por hoy el propio ciudadano debe tener que buscar la documentación. Como Registro Civil de la provincia nos sumamos al DNI inclusivo que implica como Estado proveer cualquier información que pueda requerir cualquier persona para tomar el documento. ¿Cómo lo hace? Por sistema”.

Al respecto, Bidegorry ejemplificó: “Una persona que hace su vida en Tucumán, pero nació en Río Negro hoy tenía que traer el acta en formato papel de ese lugar, hoy eso no ocurrirá más. Ahora será el Estado el que tendrá que bregar para que esa documentación este adjunta al trámite facilitando la toma del DNI al ciudadano”.

La titular del Registro Civil consideró que este sistema se implementará en los próximos 15 días. “Ya tenemos el sistema y nos estamos capacitando. La idea es que cualquier tucumano que ingrese a una sede del Registro Civil o Documentación Rápida se vaya con su trámite realizado. Que no haya ningún obstáculo de tipo burocrático o administrativo que impida realizar el DNI”, cerró.