23/05/2019 - En General

Cultural, gastronomía e infraestructura turística hacen de Argentina un destino favorito

América Latina es un continente con múltiples destinos, historia, gastronomía y cultura. Por eso, Booking.com, el líder mundial en conectar viajeros con la oferta más amplia de alojamientos, realizó una investigación que tuvo como objetivo analizar el comportamiento de los viajeros de Argentina, Brasil, Colombia y México y su relación con el continente en el que viven.

El 83% de los argentinos elige Latinoamérica por su diversidad natural (playas, montañas, cataratas, etc.). Además, el 66% considera que la historia, la gente y la cultura son un factor que hacen único nuestro continente, como también la familiaridad y proximidad cultural (37%). Se destaca que, entre los viajeros argentinos, aquellos entre 18 a 29 años son los que más eligen Latinoamérica (35%). En relación a otros destinos turísticos los argentinos elegimos Europa (58%) por su historia y atracciones culturales (89%) y Norte América (46%) por su infraestructura (58%), para hacer compras (50%) y naturaleza (42%).

El gráfico demuestra que la Argentina es elegido por su oferta gastronómica (63%), diversidad cultural (58%), infraestructura turística (25%) y para hacer compras (17%). Además, fue considerado el destino más seguro (25%). Mientras tanto México es el más elegido por su gente, historia, costumbres y cultura (83%), como también por sus sitios arqueológicos y civilizaciones antiguas (62%). Por último, Brasil (85%) y Colombia (69%) fueron las más elegidas por la diversidad natural que ofrecen.

Por otro lado, el 72% de los argentinos se encuentra interesado en conocer más sobre las festividades tradicionales que ocurren en Latinoamérica, como el Día de los Muertos en México, Hay Festival en Cartagena o la Fiesta de Junio en Caruaru Brasil. A su vez, el 89% de los argentinos considera que lo mejor que su continente tiene para ofrecer son los tesoros naturales: playas, montañas y Parques Nacionales. Por otro lado, 56% afirma que viajaría más por Latinoamérica si tuviera mayor conocimiento sobre lo que hay para conocer. Por último, en relación a la seguridad frente a la afirmación “no me siento seguro viajando por el continente”: 31% está de acuerdo, 32% en desacuerdo y un 37% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Agustín Neglia, periodista especializado en viajes, comentaba "He perdido la cuenta de la cantidad de veces que viajé a Europa. He pisado Asia en diversas ocasiones. Llevo casi 10 años viajando por el mundo. Sin embargo, como viajero argentino, nos acostumbramos a tener que aventurarnos a más 12 o 15 horas de avión (siempre que no aparezca alguna escala), para viajar a Italia o Japón, creyendo que sólo de esa manera vamos a vivir una verdadera experiencia de viaje. Pero, ¿qué tan conscientes somos del país que tenemos, y su perfil turístico? Y ni hablar de Latinoamérica. En la televisión medimos todo en función del rating, y para sorpresa mía y de mi equipo, uno de los programas más visto fue Bogotá en Colombia o Cuzco en Perú. Bellezas paradisíacas, sumadas a la rica historia de pueblos milenarios, o festividades ancestrales. Gracias a estos estudios de Booking.com podemos comprender cuáles son los intereses de los viajeros que sueñan con recorrer los mejores lugares de la tierra”.