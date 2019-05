AMPLIAR Piñera encabeza el lanzamiento del Plan

22/05/2019 - Fondos estatales

Piñera anunció el Plan Clase Media Protegida

El presidente Sebastián Piñera anunció ayer el sistema de Clase Media Protegida, un plan de apoyo integral para que las familias pertenecientes a este sector mayoritario de la población chilena cuenten con una ayuda directa del Estado ante eventos adversos.

El 70% se define como clase media El 70% de la población en Chile se autodefine de clase media, grupo heterogéneo donde conviven grupos diferentes que no se creen ni ricos y ni pobres, pero que ya no pueden clasificarse sólo por los ingresos. En 2015 los Investigadores de Mercado redefinieron a la población en siete grupos: AB (clase alta), C1a (clase media acomodada), C1b (clase media emergente), C2 (clase media típica), C3 (clase media baja), D (vulnerables) y E (pobres). El grupo C3 es el más numeroso con un peso poblacional del 29%, desplazando al grupo D, históricamente el más numeroso.

"El objetivo es decirle a las familias clase media que, cuando tengan que enfrentar un accidente no van a estar solas, que una mano solidaria, oportuna y eficaz las va ayudar a enfrentar estos accidentes, a ponerse de pie nuevamente y volver a caminar", dijo el mandatario en la popular comuna de Estación Central.

Piñera, acompañado por su esposa, Cecilia Morel, y los ministros de Desarrollo Social y ex canciller de su primer gobierno, Alfredo Moreno, de Salud, Emilio Santelices, y otros integrantes del gabinete, subrayó que su gobierno tiene "una preocupación muy especial por nuestra clase media". Detalló que "todos sabemos que la clase media, en las últimas décadas, ha progresado y mucho en base a su propio esfuerzo. Ellos lo saben y se sienten muy orgullosos de sus logros y, por supuesto, quieren seguir progresando".

Por esto, planteó seis líneas de acción, algunas que ya son proyecto de ley e el Congreso y otras nuevas. En Salud dijo que se modernizará el estatal Fondo Nacional de Salud y las privadas Instituciones de Salud para crear un plan de salud universal, eliminando las preexistencias y declaraciones previas de salud para terminar con los pacientes cautivos.

Asimismo, crear un seguro de salud para limitar el gasto máximo de las familias o usuarios frente a enfermedades catastróficas, generar convenios con prestadores de salud para que el pago sea asociado a solución definitiva y no ir acumulando servicios con cuentas sin límite.

Dos, en Seguridad Pública se fortalecerá el programa de apoyo a víctimas dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Mujer y Equidad de Género, se reforzarán los planes de servicio legal, psicológico y social y se agilizarán proyectos de ley en trámite, como la Ley Antiportonazos que se refiere a los asaltos a conductores cuando llegan a sus casas.

En Trabajo se mejorará el Servicio Nacional de Capacitación para abrir opciones de capacitación a personas desempleadas. En Educación se extenderá la gratuidad en la enseñanza técnico profesional a todos los estudiantes pertenecientes al 70% de los hogares vulnerables.

Se reemplazará el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo Sistema de Financiamiento Solidario de la Educación Superior que tendrá una tasa de interés subsidiada al 2%. Además los estudiantes del 60% más vulnerable no pagarán mientras están estudiando y nadie pagará más del 10% de sus ingresos, y mientras no tengan ingresos, no pagarán. Adicionalmente, al enfrentar la cuota 180, cualquier saldo de deuda se extinguirá automáticamente.

En Vivienda, se extenderá de 2000UF a 3000UF (de 84 mil a 122 mil dólares) la exención del pago de IVA, lo que significará una rebaja considerable en el precio final. Aumentará los subsidios para compra y arriendo de viviendas para clase media.

En lo que denominó Tercera Edad Vulnerable, anunció un proyecto con un seguro y un subsidio para ayudar a las personas de tercera edad que dependen de otros para poder desarrollar su vida; en la práctica, será una nueva pensión adicional.

Se complementará el ahorro previsional de aquellas personas que extienda de forma voluntaria su participación en el mundo del trabajo más allá de la edad legal.

Se fortalecerán los centros diurnos del SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor) para acoger a adultos mayores con dependencia; lo mismo con el Programa de visitadores a hogares para aliviar el trabajo de cuidadoras/es.

Muchos de estos anuncios constituyen leyes que ya están en el Congreso -donde el gobierno no tiene mayoría- y otras que Piñera deberá dar a conocer en los próximos días.