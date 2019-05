21/05/2019 - En General

Convocan a profesionales de las ciencias a sumarse al CIIDEPT

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, convocó a profesionales de las ciencias a sumarse a los proyectos impulsados en el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico del Ministerio de Educación de Tucumán.

El fin de semana, mirando redes, me tocó ver algo que me puso muy triste: científicos en la calle. Chicos y chicas investigadoras e investigadores argentinos que mandan mensajes de que están en la calle. Como ministro, pero como investigador, sé lo que es hacer un doctorado; son años de investigación y toda una vida dedicada a eso. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sencillamente no se puede ser indiferente”, dijo el titular de la cartera de Educación.

El ministro realizó estas declaraciones en el momento en que se desarrolla la muestra de ciencia y tecnología más importante del NOA, EducaTec, en donde investigadores e investigadoras son protagonistas. “No estás solo y no estás sola. Si esta es tu situación escribíme, porque nosotros vamos a hacer que tengas un lugar para no estar en la calle. Lo digo respaldado por una política de Estado del gobernador Juan Manzur que en tres años y medio ha creado un instituto nuevo de biología molecular, hemos hemos tenido una política expansiva en materia de ciencia y tecnología, como es precisamente la muestra en la que hoy estamos, EducaTec. “Acá en Tucumán hay una política de apoyo permanente a la ciencia y la tecnología. No te quedes en la calle, vení al CIIDEPT”, cerró el funcionario en su mensaje.

Para consultas y más información científicos e investigadores que deseen sumarse a los proyectos del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico pueden enviar mensajes de texto o WhatsApp al número 3815741772.