21/05/2019 - U.N.T.

Inauguró el "Museo de luz" que estará abierto hasta junio

La muestra se encuentra en el Departamento de Luminotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y se extenderá por un mes.El Museo de la Luz abrió sus puertas el jueves 16 de mayo y se extenderá hasta el 14 de junio en las instalaciones del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión (DLLyV) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), ubicado en Av. Independencia 1800, se montará el “Museo de la Luz 2019″. El mismo podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18.

La muestra está destinada al público en general y se puede apreciar una amplia variedad de trucos científicos creados por ilusiones ópticas a partir del uso de la luz.

El encargado de la muestra y becario del CONICET, el Arquitecto Jesús Obando dijo que “el Museo de la Luz es un evento a nivel internacional que dura un mes y está diseñado para ver cómo influye la percepción en las personas cotidianamente”.

Obando señaló que la muestra es “para aprender jugando ya que la visita público entre 4 y 87 años. A través del juego aprenden ciencia”.

Como parte de las actividades se realizó una conferencia a cargo del Doctor Carlos Kirshbaun quien destacó que “es la segunda vez que armamos el museo y es en relación a que se festeja el día Internacional de la Luz declarado por la UNESCO”.

“Me pidieron que hable porque elegí la luminotecnia”, dijo al respecto de las actividades del departamento que cuenta ahora con ofertas académicas de grado y tres líneas de posgrado.

La actividad es organizada por los estudiantes de posgrado pertenecientes a los capítulos de The Optical Society y The International Society for Optics and photonics de Tucumán, el DLLyV y el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión (UNT-CONICET).

La entrada al Museo es libre y gratuita. Los interesados en realizar visitas guiadas deben enviar mail para coordinar horario a mdltucuman@gmail.com.