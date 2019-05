AMPLIAR Piñera consigue asociarse con radicales y democristianos

16/05/2019 - Negociación

Piñera consiguió los votos de radicales y DC para la reforma previsional

El gobierno de derecha de Sebastián Piñera logró conquistar parte de los votos opositores de los partidos Democracia Cristiana (DC) y Radical Socialdemócrata (PRSD) y sacó adelante la idea de legislar sobre el proyecto de reforma previsional que el lunes había sido rechazado por la Comisión de Trabajo.

Detalles.

La Moneda debió ceder ante exigencias de última hora que presentó en solitario la Democracia Cristiana y que se parecían al pliego de 10 condiciones levantado por todo el conglomerado opositor, desde la DC hasta el izquierdista Frente Amplio.

Luego de dos días de intenso debate, la Cámara Baja dio el visto bueno para la discusión de la sensible iniciativa aprobándola por 84 votos a favor, 64 en contra y dos abstenciones.

La jornada estuvo marcada por intensas negociaciones de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; Trabajo, Nicolás Monckeberg, y Presidencia, Gonzalo Blumel, con los dirigentes DC para salvar el proyecto que, de haberse rechazado, no podía ingresarse nuevamente hasta el próximo año.

Para el partido de la falange era clave mejorar pensiones de la clase media; una entidad estatal administre el 4% adicional de cotización; aclarar el mecanismo de solidaridad intergeneracional y agilizar el aumento de la pensión básica solidaria.

En el hemiciclo, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se acercaba a diputados independientes y del PRSD para sondear eventuales apoyos, mientras en las tribunas se vitoreaban las intervenciones de oposición que solicitaban el fin de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y se pifiaba a los parlamentarios que apoyaban la iniciativa del Gobierno. En medio de las intervenciones, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, pidió la palabra para anunciar que el Gobierno impulsaría dos de las tres condiciones que puso la DC.

"Con respecto al 4% adicional, quiero ser claro y enfático: presentaremos indicaciones para que un ente público nuevo y único se haga cargo de este 4% adicional", comprometió. El presidente de la Comisión Trabajo, el democristiano Raúl Soto, consideró que los anuncios del Gobierno "es la reiteración de aquellos compromisos genéricos y vagos que se habían dicho en la mesa técnica de la oposición. No hay noticias nuevas, es solo un pequeño avance no soluciona el problema de fondo".

Más gráfico al momento de intervenir, Soto sacó un billete de 10 mil pesos (14,7 dólares) y lo agitó con su mano: "Acá están las diez lucas que va a subir las pensiones el Presidente Piñera".

Antes de votar, se suspendió la sesión y se evaluó desalojar la sala, lo que finalmente no se concretó. El ministro Monckeberg expresó que "con mucha humildad, pero también con la certeza de que hemos dado pruebas suficientes y estamos dispuestos a seguir dándolas, queremos decir que no seremos parte de un monólogo. Estamos dispuestos al diálogo". Tras el fin de la sesión, los diputados oficialistas desplegaron un cartel con el mensaje "no más obstruccionismo", mientras desde las tribunas gritaban "traidores". La votación evidencia una nueva división al interior del bloque opositor, luego que socialistas, pepedés, comunistas y las fuerzas del Frente Amplio rechazaran el proyecto del gobierno. Situación similar se vivió hace unos meses cuando la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar la Reforma Tributaria con apoyos DC, pese al rechazo generalizado que existía en la ex Nueva Mayoría.

Ahora el proyecto vuelve a la comisión de Trabajo donde comenzará la discusión en particular. El Ejecutivo, en tanto, anuncio el retiro de la urgencia.

A través de Twitter el presidente Sebastián Piñera escribió: "Valoro y aprecio importante mayoría Diputados q aprobó #ReformaPensiones de nuestro Gob y priorizó bienestar pensionados x sobre intereses políticos. Reforma mejora pensiones de 1.6 mm de personas del Pilar Solidario y de 1 mm de clase media, mujeres y adultos mayores no valentes".