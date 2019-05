AMPLIAR Morales con atuendo de Jefe

15/05/2019 - Villarroel

Morales recuerda que los indígenas bolivianos determinaron ser libres en un Congreso de 1945

El presidente Evo Morales recordó que en 1945, los indígenas bolivianos determinaron ser libres, como la principal resolución del primer "Congreso Indigenal", que se realizó en la ciudad de La Paz durante la presidencia de Gualberto Villarroel, que decretó ese mismo año la abolición del pongueaje y el mitinaje.

Detalles.

"Como hoy, 1945, se realizó en #LaPaz el I Congreso Indigenal de Bolivia que determinó que los indígenas "sean libres" y no "bestias de carga"", escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

Afirmó que, como punto culminante, "el hermano presidente Gualberto Villarroel decretó la abolición del pongueaje y el mitinaje. ¡Villarroel inmortal!", complementó en esa red social.

Según la historia, dos congresos regionales antecedieron a ese encuentro, en 1941 y 1943, ambos celebrados en la ciudad de Sucre, con la presencia del cacique Santos Marca Tola, de Pacajes, que fue uno de los impulsores para aprobar las principales resoluciones.

El documento final expresa el deseo de "ver orgullosos a todos los compañeros indios de haciendas y comunidades, a los que trabajen en agricultura o en cualquier actividad o industria, sean mujeres u hombres", en síntesis, "que todos sean libres".

"El hombre no puede servir nunca de pongo y las mujeres jamás de mittani, aunque el patrón quiera pagar en plata o en oro, es una gran vergüenza hacer esos servicios. Los patrones que se sirvan ellos mismos", demanda ese escrito.



Además, insta al indio a resolver sus cuestiones, a "aprender a defenderse por sí solo" a "perder el miedo y entrar a las oficinas".

"Debe aprender a pensar en sus necesidades, debe luchar hasta poner remedio a ellas. No debe dejarse explotar con nadie ni en su dinero ni en su voluntad. No debe servir de instrumento a los malos", remarca el documento citado por el periódico Cambio.

Sobre la base legal del Art. 5° de la Constitución Política del Estado, el congreso indigenal resolvió que "ningún compañero indio haga de pongo y ninguna compañera india de mittani. Que nadie fuera de sus obligaciones conocidas trabaje si no le pagan bien. Y todo trabajo debe ser voluntario.

Por eso se debe consultar primero al compañero indio y convenir el precio del salario o jornal".

Asimismo, afirma que el despertar del indio señala a Bolivia su porvenir, por el cual "el indio ha de ir a la escuela, ya no ha de ser más la bestia de carga. Ha de ser el ciudadano que haga respetar Bolivia. Ahora el Comité Indigenal nos ha unido y se respetarán nuestros derechos", añade el documento.

El presidente militar Gualberto Villarroel dio su pleno respaldo al Congreso Indigenal y solicitó a los integrantes del comité no abandonar "la lucha".

"Trabajen con entusiasmo la tierra, cumplan con su deber, pero no se humillen. Todos somos iguales, no debe haber pongos ni mittanis en Bolivia. El Art. 5° de la Constitución dice que en Bolivia no hay esclavos.

No hay ninguna servidumbre y nadie puede ser obligado a prestar servicios personales sin antes convenir y sin que se le pague un justo salario", sustentó.

En ese marco, emitió una serie de decretos que establecían que cualquier transacción hecha por los indígenas debían tener como base una remuneración justa y se abolieron los servicios de pongueaje y mit"anaje.