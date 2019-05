15/05/2019 - EEUU

Venezuela denuncia violación de convención de Viena de protección de embajadas

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció ayer desde la sede del organismo en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), la continua violación a la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas en el marco del asedio a la embajada venezolana en Washington, que sucede con la anuencia de autoridades estadounidenses.

Detalles.

"La actitud de EE.UU. es insólita. Se niegan a cumplir la Convención que obliga a la protección de locales diplomáticos aún bajo situaciones de guerra (...) no estamos en guerra y no queremos una guerra. Vayamos al acuerdo, no violen el derecho internacional", instó Moncada durante una rueda de prensa conjunta con el activista Tighe Berry, integrante del movimiento antibelicista Code Pink.

El representante venezolano reiteró el llamado al diálogo a la parte estadounidense y advirtió que las acciones violatorias del derecho internacional sobre la sede diplomática del país suramericano "pueden sentar un grave precedente donde cualquier embajada puede estar en peligro en el mundo". "Hay un departamento de Estado y su objetivo debe ser la diplomacia, no la guerra", agregó.

Asimismo, Moncada indicó que si la situación con el edificio de la embajada no se puede resolver en el marco del artículo 45 de la Convención de Viena, que establece el tutelaje de terceros Estados para dirimir el conflicto, el Gobierno de Venezuela podría llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Por su parte, el activista Tighe Berry explicó ante los medios de comunicación internacionales que el Colectivo de Protección de la Embajada se ha movilizado por la paz en Venezuela: "Intentamos detener la intervención militar de EE.UU. que causaría muchísimas muertes (...) el pueblo estadounidense tampoco quiere guerra. Hemos resistido en solidaridad con el pueblo venezolano", dijo.