15/05/2019 - Opinó Manzur

"La CGT manifiesta por una política económica errada"

El gobernador, Juan Manzur, se refirió eayer al paro de 24 horas al que convocó la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para el 29 de mayo, contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

Desde Buenos Aires, los dirigentes Héctor Daer y Carlos Acuña indicaron que la medida de fuerza es en rechazo a “la aceleración de la decadencia de la economía” de los trabajadores.

Al respecto, el Gobernador sostuvo que “la situación económica no aguanta más, porque cada vez hay más fábricas que cierran, más desocupados y el consumo sigue cayendo porque no se vende, y si no se vende ¿qué harán las empresas en argentina?”.

Y agregó: “La CGT está ejerciendo un derecho constitucional que es manifestar ante una situación y una política económica nacional totalmente errada que está impactando negativamente sobre la gente más pobre”.