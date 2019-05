13/05/2019 - Ministerio de Educación

Alumnos debatieron sobre políticas educativas en el Gabinete G21

En el marco de la Apertura Anual de la 3ª Edición del Gabinete Estudiantil G21 2019, unos 115 estudiantes de 52 escuelas de los cinco circuitos, desde nivel inicial hasta superior, debatieron sobre políticas educativas en el Centro de Innovación del Ministerio de Educación de la Provincia.

El Gabinete es un espacio de participación, empoderamiento y formación de estudiantes en espacios relacionados a la toma de decisiones sobre temáticas educativas, para el trabajo en conjunto con el gabinete del Ministerio de Educación.

La participación de los chicos en la toma de decisiones es una política pública. Estamos formando ciudadanos para que tengamos una sociedad mejor, aprendiendo a escuchar, respetar y conocer la diversidad”, expresó el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, que encabezó la reunión.

El G21 pretende que los alumnos y alumnas lleven la palabra tomando como eje transversal a todos los niveles y modalidades educativas para establecer una participación democrática, logrando un intercambio enriquecedor.

En este sentido, Lichtmajer agregó que “la educación es hacer política, que no es una mala palabra sino todo lo contrario cuando se la hace bien. Estos chicos son una gran esperanza y cada año se han sumado más, hoy tenemos escuelas de toda la provincia”.

Por su parte, Lautaro Brito, estudiante de la Escuela Secundaria Martín Miguel de Güemes, opinó que el espacio es “una oportunidad muy linda que tenemos los adolescentes para expresarnos”.

Somos asesores del ministro y le contamos propuestas y problemáticas que pasan en la escuela para llegar a una solución en conjunto con los compañeros de distintos establecimientos”, destacó Lauro, uno de los estudiantes que participó del G21.

De la experiencia de poder debatir con el ministro, recordó que lo más importante es “no quedarse callado, no tener miedo a hablar y no tener miedo a decir que esto es política educativa, porque sin la política no habría educación, no estaríamos acá los adolescentes dando propuestas para mejorar la educación”.

Marcos Budín, egresado de la Escuela Agrotécnica Mariano Ramos de Burruyacú, contó su experiencia como participante del G21 el año pasado: “Me pidieron escuchar mi experiencia y creo que este gabinete es una gran oportunidad para todos los chicos y chicas de hacer saber lo que pasa día a día en los distintos establecimientos, desde la voz de los alumnos”.

Del encuentro participaron también la secretaria de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez; el secretario de Bienestar, Marcelo Romero; el coordinador Ministerial de Participación, Gabriel Córdoba; subsecretarios del Ministerio de Educación, directores de Nivel y coordinadores de las distintas modalidades.