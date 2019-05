12/05/2019 - Entrevista

"Los partidos políticos están para quedarse"

El destacado politólogo canadiense Éric Bélanger analiza el rol de las agrupaciones políticas en el comportamiento electoral de las democracias modernas. También destaca su capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes y su respuesta ante la falta de confianza de la ciudadanía.

Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)- ¿Cómo ha evolucionado el concepto y la construcción de los partidos políticos en las democracias recientes? ¿Siguen influyendo estos cuadros en los comportamientos electorales o en la toma de decisiones a la hora de votar? ¿Qué rol juegan los medios en todo este proceso?

Estas son algunas de las cuestiones que toma como eje de estudio el destacado politólogo canadiense Éric Bélanger, quien se especializa en la política de su país, la opinión pública y el comportamiento del voto. En su paso por la Universidad Nacional de La Matanza, donde brindó una clase, dialogó con la Agencia CTyS-UNLaM para charlar sobre sus líneas de investigación.

De acuerdo al contexto actual, ¿se puede hablar de crisis de representación política?

Es un patrón que vemos en los estudios de opinión pública de los últimos 50 años y que es, principalmente, un incremento de la desconfianza. Abarca muchas naciones y se observa en muchas democracias, aunque tal vez no en el mismo nivel de crisis. Actualmente, estoy interesado en estudiar si lo que sucede en las democracias latinoamericanas, en relación a esta cada vez mayor falta de confianza, puede compararse con lo que pasa en las democracias más avanzadas. Claramente, desde el punto de vista democrático, es un tema que nos preocupa.

¿Son necesarias, en este sentido, nuevas formas de hacer política o nuevas formas de concebir a los partidos políticos?

Creo que es un contexto histórico que genera nueva clases de movimientos políticos. Al mismo tiempo, lo que sabemos de los partidos políticos más establecidos es que, la mayoría de las veces, estos se pueden adaptar a contextos que cambian. Diría que los partidos políticos ya establecidos tienen la capacidad de cambiar y adaptarse a este nuevo medio ambiente. Y, continuamente, los cientistas políticos estamos pensando y repensando estas situaciones.

A veces pareciera que se intenta imponer al político como un candidato individual, y no como parte de una plataforma o partido político…

Creo que es algo que se ve en sistemas presidencialistas, como Argentina y Estados Unidos. Dicho esto, aún en un país como Canadá es cierto que los líderes son los que están en la primera línea de campaña. Sin embargo, el fenómeno de la identificación partidaria es importante porque le ofrece a los ciudadanos un “ancla”, una forma de mantenerlos vinculados a la política. A su vez, identificarse con un partido político puede ser un atajo para la toma de decisiones, como en el caso de las elecciones. Por ejemplo, en el nivel local, si yo me identifico con el peronismo, y yo no sé nada de quiénes son los candidatos locales, simplemente saber cuál es el que se presenta es de ayuda para mí, porque me da la pista de cuáles van a ser las propuestas de ese candidato. Volviendo a mi anterior comentario, creo que los partidos políticos están aquí para quedarse, a pesar de la crisis de confianza. Siempre tendrán ese rol para jugar.

¿Cómo terminan influyendo los medios en la visión que tiene la sociedad de los partidos políticos?

Es verdad que los medios pueden ser muy críticos de los partidos, aunque, al mismo tiempo, están haciendo su trabajo, de proteger a la democracia lo mejor que ellos pueden. La información es muy importante para que los ciudadanos puedan tener una opinión. Dicho esto, es verdad que, en un sistema como el de Estados Unidos, vemos que los medios se volvieron más partidistas que antes, por lo que la crítica de los medios se vuelve sesgada y entra en contradicción su rol de guardianes de la democracia.

Traducción: María Laura Tagina

Éric Bélanger es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad McGill. También es miembro de la Royal Society of Canada's College of New Scholars, Artists and Scientists. Sus intereses de investigación incluyen partidos políticos, opinión pública, comportamiento electoral, así como la política de Quebec y Canadá. Ha publicado más de 50 artículos sobre estos temas en revistas académicas. También es coautor de 7 libros, entre ellos Elecciones latinoamericanas: Elección y cambio y El comportamiento electoral de los quebequenses (Premio Donald Smiley 2010).