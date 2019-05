12/05/2019 - Salud

Realizarán un encuentro de hispanoamericano de tartamudez

Organizado por el Ministerio de Salud Pública, el Consultorio Público de Tartamudez, el Hospital Avellaneda y la Asociación Argentina de Tartamudez, se realizará el 16 y 17 de mayo. Contará con disertantes de distintas provincias y países.

Tucumán es la única provincia del país que cuenta con un consultorio público que atiende este trastorno. “Es un orgullo para nosotros que la Sociedad Argentina de Tartamudez nos haya elegido como centro”, declaró su referente, la licenciada Lina Almazán. El objetivo principal del encuentro es que profesionales, pacientes y papás puedan exponer sus experiencias y conocimientos.

“La tartamudez no es una enfermedad, no se contagia, no es una discapacidad ni un obstáculo para luchar por lo que uno sueño, para integrarse al resto de la sociedad, es necesario entender que la persona que tiene este trastorno del habla tiene los mismos derechos que todos, solo necesitan la oportunidad de ser escuchados”, remarcó Almazán.

La tartamudez es una dificultad que afecta la fluidez normal del lenguaje, provocando “saltitos” involuntarios al hablar. Comienza generalmente entre los 2 y 6 años de edad, de forma gradual, aunque su aparición puede ser repentina. Este primer encuentro que se realizará en nuestra provincia pretende mostrar la realidad vista de diferentes perspectivas, en la oportunidad expondrán personas que tienen el trastorno y han logrado superar las barreras sociales y convertirse en profesionales, jefes o jefas de familias, empresarios; y por otro lado los chicos que están aún lidiando con los prejuicios sociales, mostrándoles de esta manera que no hay ningún obstáculo para cumplir sus sueños.

La provincia cuenta con un espacio público para la atención de las personas con tartamudez que funciona en el hospital Avellaneda de lunes a viernes, de 13 a 19.

Desde septiembre de 2016 a diciembre de 2018, fueron 355 las personas que recibieron tratamiento, participando de capacitaciones y talleres, para pacientes y familiares. Realizando además un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. “Esa coordinación ministerial nos ha sido de gran ayuda porque una de las luchas más importantes que tenemos es que los chicos puedan seguir estudiando, hay mucha deserción debido a las barreras que encuentran en las escuelas, trabajando también con docentes que desconocen sobre este trastorno y no tienen las herramientas necesarias para abordarlo”, puntualizó Almazán.