11/03/2019 - Testigo

Conmovedor relato sobre el sesinato de mapuche Camilo Catrillanca

La televisión chilena mostró imágenes inéditas y el conmovedor relato de un testigo del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El dirigente indígena fue asesinado por la policía con disparos de armamento de guerra en noviembre pasado, en la región indígena de Ercilla, 670 kilómetros al sur de Santiago.

El hecho provocó una crisis de gobierno y la destitución del casi recién nombrado jefe de Carabineros por las falsas versiones que se dieron a la opinión pública. Camilo Catrillanca, nieto del histórico lonko (jefe), Juan Catrillanca, recibió un disparo en la cabeza por la espalda que le provocó la muerte, como exhibió Chilevisión. El menor, que cumplirá 16 años, viajaba a bordo de un tractor azul junto al comunero mapuche el 14 de noviembre de 2018.

Aseguró que nunca intentaron escapar del operativo policial de Carabineros por el supuesto robo de autos del que permanece como sospechoso.

Precisó que no hubo señal de alto ni advertencia alguna, lo primero que escucharon fue la ráfaga de 12 disparos de las Fuerzas Especiales de Carabineros que los sorprendió en el camino.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del comunero.

"Levanté las manos, traté de frenar un poco el tractor y me bajé. Y Carabineros llegó al tiro" (enseguida, ndr), contó.

El adolescente identificó al sargento segundo Raúl Avila quien lo retuvo en el suelo mientras lo apuntaba en la cabeza con un arma. Tras ello, lo trasladaron amarrado hacia la Comisaría de Ercilla, mientras Catrillanca fue llevado hasta el Centro de Salud Familiar de Ercilla por funcionarios de Carabineros. Pese a los esfuerzos de reanimación, no sobrevivió.

Tanto Avila como al oficial Carlos Alarcón -señalado como la persona que tiró el proyectil que dio en la cabeza de Catrillanca- se le imputan los delitos de homicidio y homicidio frustrado. Ambos junto a otros tres policías son indagados por la justicia.

El joven describió que, luego de que Catrillanca recibiera el disparo y quedara tendido sobre el tractor, saltó para bajarse del vehículo y se quedó con las manos en alto en medio del camino dándole la espalda a Carabineros.

Fue ahí cuando Avila adoptó el procedimiento de retenerlo en el suelo con la rodilla. "Apuntado en la cabeza me tenía", dijo.

Entonces, según contó, le ataron las manos con una cinta plástica y lo empujaron para que se arrodillara detrás de uno de los carros. Un funcionario sugirió retirarle las amarras, pero no sucedió y, al llegar a Ercilla, el adolescente tenía sus manos moradas.

Durante el traslado a Ercilla, el menor reveló que Avila lo amenazó de muerte tras percatarse de que el funcionario estaba deshaciéndose de la tarjeta de memoria de su cámara de filmación. "Yo vi que la abrió, sacó una cuestión chica, se la metió en el bolsillo y sacó otra. Y apretó el botón rojo para grabar de nuevo, se la puso así, me quedó mirando y me dijo: '¿qué mirái, cabro culiao?, ¿o querís que te mate como tu peñi?', me dijo", detalló.

Al consultarle la periodista por las imágenes en la tanqueta donde se le ve llorando, él cuenta que preguntaba a los Carabineros, "Oiga ¿ha sabido algo de mi peñi (hermano)?', '¿Cuál? El que matamos?'", le respondieron. Ante ello, insiste saber la verdad, "'pero si es verdad po, hueón', me decían, 'si lo matamos'. Esas fueron las palabras de un Carabinero de Ercilla", relató.

Para el padre del menor, gracias a que su hijo sobrevivió se ha descubierto el montaje que intentó hacer Carabineros de que la muerte de Catrillanca fue en un enfrentamiento.

"Han matado más peñis, hay historias de que Carabineros han asesinado más peñis y siguió matando, pero como no quedó un testigo viviente, no se supo", comentó el padre del adolescente.

"Gracias a la salvación que tuvo mi hijo se pudo desmoronar el montaje que siempre Carabineros hacía en cada intervención que tenían en una comunidad", recalcó a Chilevision Noticias.

"Yo creo que esto fue obra de la naturaleza y de la persona que es creyente, católico o evangélico, obra de Dios, porque mi hijo quedó para dar el testimonio y desmoronar la estrategia de Carabineros de armar montaje en base a lo que ellos hacen cuando se meten a una comunidad", insistió.