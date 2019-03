AMPLIAR Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén

11/03/2019 - Elecciones 2019

Neuquén: Con el 90% escrutado, el oficialismo logró la reelección y Cambiemos quedó en tercer lugar

Como sucede desde 1962, el partido provincial, con el gobernador Omar Gutiérrez como candidato, obtuvo casi el 40% de los votos, contra algo más del 26% del candidato kirchnerista, Ramón Rioseco. Tercero quedó Cambiemos.

Contra lo que suponía una elección reñida, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), superó por amplio margen al candidato de Unidad Ciudadana, Ramón Rioseco, al cosechar el 39% de los votos en los comicios provinciales, contra el 26% de su máximo adversario. En tercer lugar, quedó Horacio “Pechi” Quiroga, de la alianza Cambiemos con el 16%.





A pesar de que las encuestas anticipaban un escenario parejo entre el MPN y Unidad Ciudadana, el partido provincial se impuso en gran parte de las ciudades, consiguiendo casi el mismo porcentaje de votos que en el 2015, cuando sacó algo más del 40%.





Rioseco, el candidato que logró unir los distintos espacios peronistas y que contó con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, también realizó un elección similar a la anterior, aunque en su entorno esperaban una mejor performance para esta ocasión.





Sin embargo, hubo un dato no menor: Omar Gutiérrez hizo una pobre elección individual. Las cuatro listas colectoras que lo llevaban como gobernador le aportaron más del 16% de los votos. Esto se refleja claramente en el resultado a diputados nacionales, donde se dio un empate técnico entre la lista encabezada por la candidata peronista, Soledad Martínez y la del Movimiento Popular Neuquino, que llevó a Liliana Murisi a la cabeza. Ambas peleaban por décimas el primer puesto, en torno al 24% de los votos para cada una.





El gran derrotado es, sin dudas, el candidato de la alianza Cambiemos, el radical Horacio “Pechi” Quiroga, quien fue el primero en reconocer los resultados. Quedó tercero y lejos, con apenas el 15,2% de los sufragios. “Creo en la palabra del presidente Macri que me dijo que quería un cambio en Neuquén y él quería que yo fuese gobernador. A mí con lo que me dijo él me alcanza y me sobra, más allá de lo que hicieron algunos dirigentes. Globos volando hay en muchos lugares", declaró con ironía ante la pregunta de si se sintió abandonado por el gobierno nacional.