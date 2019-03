AMPLIAR Ferreira hizo el gol

10/03/2019 - 1 a 0

Un premio injusto se llevó River de Tucumán

El equipo del Muñeco Gallardo se llevó los tres puntos en un partido vibrante con pasajes de buen juego. Cristian Ferreira, autor del único gol del partido.

Detalles.

Luego de una serie de rebotes en el área decana, Cristian Ferreira, clavó un zapatazo en el costado izquierdo de Luchetti, a los 20 minutos, con el único tanto de un partido vibrante en el que no faltaron las jugadas polémicas en un arbitraje de Diego Abal.

Así, el joven cordobés de 19 años lleva cinco tantos en 17 juegos, de los cuales fue titular solo en cinco, y continúa erigiéndose como una de las armas más importantes del ataque millonario, lo que le genera un beneficioso dolor de cabeza al Muñeco: ¿quién saldrá del equipo titular si Ferreira mantiene este nivel?

En un esquema 4-3-3, con buenas tareas de sus delanteros, River se propuso salir a buscar el triunfo desde un primer momento en un reducto más que difícil. Sin especular, en una cancha rápida ante una serie de días lluviosos en Tucumán, se dio un juego intenso en el que el equipo del Muñeco sacó provecho, basándose en la proyección de sus laterales, la presión de los atacantes -muy comprometidos en la recuperación- y el buen manejo de pelota con Bruno Zuculini como volante en el eje, más Ferreira y Enzo Pérez a sus costados.

Pero todo cambió en la segunda mitad. Después de casi no sufrir en defensa, el Millonario perdió el control del juego y debió trabajar más de lo pensado ante la clara mejoría de Atlético. Es que el equipo de Ricardo Zielinski, que ya había tenido aproximaciones en el cierre de la primera parte, se acomodó mejor en los últimos 45 minutos, compactando sus líneas y permitiéndole un mayor despliegue a Rodrigo Aliendro y David Barbona. Aunque no tuvo prolijidad, incomodó en varias ocasiones a Franco Armani, obligado constantemente a responder por un River que no tuvo el mismo ímpetu en el final, visiblemente desgastado tras el duelo del miércoles pasado ante Alianza Lima en Perú.

En el cierre, al conjunto local le faltó un poco más de determinación para lograr un empate que se le presentó en varias oportunidades. Así, en un cierre con un ida y vuelta en el que River pudo haber sufrido un golpe, el 1-0 termina siendo un triunfo fundamental ante un rival directo y en un momento ideal: lleva nueve juegos invicto (seis triunfos y tres empates), el miércoles recibirá entonado a Palestino de Chile en el Monumental y afirma el deseo de conseguir su ansiado boleto a la Libertadores para no sufrir más de la cuenta en el futuro.