AMPLIAR Científicos de la Universidad de Tubinga investigaron el comportamiento de las cianobacterias.

10/03/2019 - Ciencia

Hallazgo científico: ¿estamos ante el fin del glifosato?

Investigadores de la Universidad de Tubinga han descubierto una molécula de glucosa de origen natural, pero tan efectiva como el glifosato. El descubrimiento podría suponer el fin del polémico herbicida.

El debate en torno al uso del glifosato podría tener un final cercano. Investigadores de la Universidad de Tubinga, en Alemania, han descubierto una sustancia de origen natural que tiene el mismo efecto que el polémico herbicida. Se trata de una molécula de glucosa producida por un determinado tipo de cianobacterias, también conocidas como algas verdeazuladas. El objetivo inicial del grupo de investigadores liderado por Klaus Brilisauer, Stephanie Grond y Karl Forchhammer era observar estas bacterias. El descubrimiento de la molécula de glucosa llegó por casualidad.

La cianobacteria de agua dulce llamada s ynechococcus elongatus tiene un comportamiento bastante egoísta. Libera "desoxisedoheptulosa 7” (en el estudio abreviada como "7dSh”) para inhibir el desarrollo de cepas de bacterias que pueden hacerle la competencia. Lo hace de forma tan efectiva, que los investigadores de Tubinga quisieron saber qué se escondía detrás del proceso. Klaus Brilisauer y sus colegas descubrieron que la molécula "7dSh” ataca el mismo proceso metabólico que el glifosato. "Aunque actúa sobre una enzima distinta, sigue la misma ruta metabólica, la llamada "ruta del ácido shikímico”, explica Brilisauer. Por lo tanto, el efecto es el mismo. Las plantas tratadas con esta molécula de glucosa frenan su crecimiento.

A través de la "ruta del ácido shikímico”, plantas y microorganismos fabrican importantes aminoácidos para ellas. Y como esta forma de metabolización no existe en formas superiores de vida, como el hombre y los animales, la "7dSh” no es peligrosa para ellos. "Hemos aplicado altas dosis de la molécula a embriones de peces cebra sin tener efectos negativos”, dice Brilisauer. A pesar de ello, la "7dSh” no puede emplearse todavía, ya que no ha sido probada fuera del laboratorio. Además, falta el permiso para poder utilizarse como herbicida. "Ya estamos en conversaciones con socios de cooperación”, dice Brilisauer. El objetivo es que estos socios pongan a prueba la nueva sustancia. "Esperamos que tenga una buena biodegradabilidad y una baja toxicidad ecológica”, confía Brilisauer. En la práctica, precisamente ese podría ser el principal obstáculo de la nueva sustancia: si se degrada con demasiada rapidez, no podrá desplegar su efecto herbicida. A Brilisauer no le preocupa que Bayer, fabricante del glifosato, tenga algo en contra de que una alternativa natural salga al mercado. "De todos modos, el glifosato desaparecerá a largo plazo del mercado”, asegura. "Y Bayer puede unirse al desarrollo de la nueva sustancia”, añade. Por seguridad, la Universidad de Tubinga ya ha patentado la molécula.

(ms/cp)Deutsche Welle