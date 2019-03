AMPLIAR Gigantesco apagón por jaqueo

08/03/2019 - Sabotaje

Se normalizó el servicio eléctrico en toda Venezuela

El ministro de Venezuela, Vladimir Padrino López, ofreció una rueda de prensa en la que explicó el plan de contingencia activado para atender a la ciudadanía en el marco del ataque contra el sistema eléctrico que dejó sin servicio a la nación por 24 horas.

"Todos los venezolanos debemos rechazar al unísono el ataque del sistema eléctrico", aseveró el funcionario y recordó que este tipo de actos ponen en riesgo a todos los ciudadanos sin distinción política. Enfatizó "es una agresión para desestabilizar a todos por igual, no hay distinción de venezolanos".

En este sentido, el ministro señaló que "nadie puede ser tan ingenuo de pensar que esto es producto de la casualidad", en referencia al sabotaje al sistema eléctrico ocurrido este jueves en el área de generación y transmisión en la central hidroeléctrica El Guri, ubicada en el estado Bolívar (este).

Destacó el comportamiento cívico de los venezolanos que resisten ante las agresiones constantes que buscan desestabilizar a la nación.

Usuario en redes sociales reportan este viernes el restablecimiento paulatino del servicio eléctrico en zonas de Venezuela y de la capital Caracas, tras el sabotaje ocurrido este jueves en la central hidroeléctrica El Guri, ubicada en el estado Bolívar (este).

En Caracas, los usuarios informaron que el servicio eléctrico se ha ido restableciendo en las localidades de Alta Vista, Altagracia, Av. Victoria, Catia, Caricuao, California Norte, El Hatillo, El Marqués, El Paraíso, Los Ruices, Los Símbolos, La Vega, Montalbán, Propatria, San Bernardino y Santa Mónica.

También en el interior del país, el servicio eléctricofue restituido en Tucupido y Valle de la Pascua y San Juan de los Morros, en el estado Guárico; Puerto La Cruz, estado Anzoátegui; Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, estado Bolívar; Maturín, estado Monagas y otras.

"Mientras en Venezuela la sociedad asumió con calma las consecuencias del sabotaje eléctrico y los trabajadores de Corpoelec (empresa estatal de energía eléctrica) se esfuerzan sin descanso, el séquito de Donald Trump hacía fiesta, disfrutando con culposa perversión a partir de la angustia del pueblo venezolano", afirmó el canciller Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter.

En la publicación, el funcionario venezolano mostró una serie de publicaciones en la misma red social del senador por el estado de Florida, Marco Rubio; y del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en los que hacen referencia a la situación del país suramericano.

"Hace unas semanas, el régimen de Maduro culpó a las iguanas por causar un gran apagón en la red eléctrica. Ahora hemos recibido el primer video de lo que causó el apagón nacional sin precedentes de esta noche en Venezuela”, dijo Rubio en tono irónico sobre el evento que afecto a los venezolanos. El funcionario estadounidense acompañó su publicación con una imagen de Godzilla echando fuego por la boca.

La noche del jueves, el vicepresidente sectorial para la Comunicación Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que la intención de esta acto de sabotaje era someter al pueblo venezolano a varios días sin suministro de servicio eléctrico para agredir y dejar diversas áreas vitales sin electricidad.

El pasado miércoles el senador estadounidense por el estado de Florida afirmó que Venezuela estaba “a pocos días de la escasez más grave de alimentos y combustible”.

Asimismo, Rodríguez cuestionó que menos de tres minutos después de que se diera el sabotaje al servicio en su país, Rubio apareciera publicando un tuit donde anunciaba la situación.

Por su parte, Pompeo dijo este viernes que "la escasez de energía y el hambre (en Venezuela) son el resultado de la incompetencia del 'régimen' Maduro".

"No hay comida. No hay medicinas. Ahora, no hay energía", afirmó Pompeo este viernes en Twitter.

Las autoridades venezolanas aseguran que el sabotaje eléctrico es una prueba que el imperio sigue atacando a los venezolanos.